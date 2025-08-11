Bravúros koncerttel nyíltak meg az idei Királyi Napok (galéria)

Helyiek és turisták ezreit vonzza évről évre Székesfehérvárra a mára méltán híres Királyi Napok, a programsorozat, mely több mint egy héten át izgalmas előadásokkal, bemutatókkal, koncertekkel és kézműves árusokkal várja az ide látogatókat. Ennek megnyitóját tartották augusztus 10-én, vasárnap a Zichy színpadon, ahol a már fent említett három zenekar adott koncertet. De még mielőtt erre sor került volna a megyeszékhely polgármestere, Cser-Palkovics András köszöntötte a jelenlévőket.

Megnyíltak az idei Királyi Napok!

Fotó: Nagy Norbert - FMH

– Büszkék lehetünk erre a rendezvényünkre. Egyrészt megmutathatjuk gazdag történelmi múltunkat, valamint azt, hogy ma milyen gyönyörű és modern városban élhetünk. Egy városban, ami képes egy ekkora összművészeti kulturális fesztiválnak a megrendezésére saját intézményire támaszkodva – hangzott el a városvezetőtől, aki sorait azzal zárta, hogy jó időtöltést kívánt az elkövetkezendő napokra az érdeklődőknek.

A Királyi Napok részletes programjairól, napokra lebontva itt talál leírást.