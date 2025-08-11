augusztus 11., hétfő

Királyi Napok

12 órája

Bravúros koncerttel nyíltak meg az idei Királyi Napok (galéria)

Címkék#Királyi Napok#Cser-Palkovics András#megnyitó

A Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és az Alba Stúdió zenekar közös koncertjével nyíltak meg az idei Királyi Napok Székesfehérváron.

Déri Brenda
Bravúros koncerttel nyíltak meg az idei Királyi Napok (galéria)

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Helyiek és turisták ezreit vonzza évről évre Székesfehérvárra a mára méltán híres Királyi Napok, a programsorozat, mely több mint egy héten át izgalmas előadásokkal, bemutatókkal, koncertekkel és kézműves árusokkal várja az ide látogatókat. Ennek megnyitóját tartották augusztus 10-én, vasárnap a Zichy színpadon, ahol a már fent említett három zenekar adott koncertet. De még mielőtt erre sor került volna a megyeszékhely polgármestere, Cser-Palkovics András köszöntötte a jelenlévőket. 

Megnyíltak az idei Királyi Napok!
Fotó: Nagy Norbert - FMH

– Büszkék lehetünk erre a rendezvényünkre. Egyrészt megmutathatjuk gazdag történelmi múltunkat, valamint azt, hogy ma milyen gyönyörű és modern városban élhetünk. Egy városban, ami képes egy ekkora összművészeti kulturális fesztiválnak a megrendezésére saját intézményire támaszkodva – hangzott el a városvezetőtől, aki sorait azzal zárta, hogy jó időtöltést kívánt az elkövetkezendő napokra az érdeklődőknek.

A Királyi Napok részletes programjairól, napokra lebontva itt talál leírást.

Galériánkban mutatjuk a Királyi Napok megnyitóján készült képeket:

Megkezdődtek a székesfehérvári Királyi Napok

Fotók: Nagy Norbert - FMH



 

 

