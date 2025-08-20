augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep a múltban

17 perce

Megtaláltuk a Királyi Napok elődjét: közel 100 éve így ünnepeltek Fehérváron augusztus 20-án (galéria)

Címkék#augusztus 20#Királyi Napok#múltidéző

90 éve már tartották a mostani Királyi Napok elődjét Székesfehérváron? Egy 1933-ban készült tudósítás erre utal.

Déri Brenda
Megtaláltuk a Királyi Napok elődjét: közel 100 éve így ünnepeltek Fehérváron augusztus 20-án (galéria)

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

A források szerint a minden év augusztusában megrendezett másfél hetes programsorozatot, a Székesfehérvári Királyi Napokat közel 30 éve tartják meg a városban. Először 96’-ban volt ehhez hasonló nagy városi rendezvény az augusztus 20-i ünnephez kapcsolódóan, ám akkor még ’csak’ egy néptánctalálkozóból állt, majd az évek alatt kinőtte magát, mígnem elérkezett ahhoz az eseménysorozathoz, mely másfél héten át szórakoztatja a fehérvári közönséget és az odalátogatókat. A rendezvénysorozat ugyan minden évben tartogat némi újdonságot, de legfőbb elemei egy ideje változatlanok: mindig feltűnnek az óriásbábok, a Koronázási Ünnepi Játékok színterévé alakul át a belváros, megnyílik és ingyenesen látogatható a városháza, a Nemzeti Emlékhely és annak látogatóközpontja, valamint a Szent István Király Múzeum egyes kiállításai és terei. 

királyi napok
A Királyi Napok nyitóünnepsége 2020-ból.
Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

Ez lehetett a Királyi Napok elődje

A Nemzeti Filmintézet archív felvételei között találtunk egy tudósítást, amely, ha úgy tetszik a mai Királyi Napok elődjének is tekinthető. A felvételen a székesfehérvári Szent István-napi ünnepségeket mutatják be. Az 1933-ban megörökített ünnepségen láthatók beöltözött, középkort idéző maskarások, játékok és bemutatók, valamint megörökítették a körmenetet is, mely Szent István koponyájához tartott. 

Királyi Napok nosztalgia az elmúlt évekből

Fotók: Fehér Gábor / FMH


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu