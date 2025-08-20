Megtaláltuk a Királyi Napok elődjét: közel 100 éve így ünnepeltek Fehérváron augusztus 20-án (galéria)

A források szerint a minden év augusztusában megrendezett másfél hetes programsorozatot, a Székesfehérvári Királyi Napokat közel 30 éve tartják meg a városban. Először 96’-ban volt ehhez hasonló nagy városi rendezvény az augusztus 20-i ünnephez kapcsolódóan, ám akkor még ’csak’ egy néptánctalálkozóból állt, majd az évek alatt kinőtte magát, mígnem elérkezett ahhoz az eseménysorozathoz, mely másfél héten át szórakoztatja a fehérvári közönséget és az odalátogatókat. A rendezvénysorozat ugyan minden évben tartogat némi újdonságot, de legfőbb elemei egy ideje változatlanok: mindig feltűnnek az óriásbábok, a Koronázási Ünnepi Játékok színterévé alakul át a belváros, megnyílik és ingyenesen látogatható a városháza, a Nemzeti Emlékhely és annak látogatóközpontja, valamint a Szent István Király Múzeum egyes kiállításai és terei.

A Királyi Napok nyitóünnepsége 2020-ból.

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

Ez lehetett a Királyi Napok elődje

A Nemzeti Filmintézet archív felvételei között találtunk egy tudósítást, amely, ha úgy tetszik a mai Királyi Napok elődjének is tekinthető. A felvételen a székesfehérvári Szent István-napi ünnepségeket mutatják be. Az 1933-ban megörökített ünnepségen láthatók beöltözött, középkort idéző maskarások, játékok és bemutatók, valamint megörökítették a körmenetet is, mely Szent István koponyájához tartott.