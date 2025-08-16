Királyok vonultak a belvárosban (galéria, videó)

Közel negyven fok ide vagy oda, a székesfehérvári óriásbábok most szombaton is nagy sétát tettek a belváros mellett. A legnagyobb rajongók pedig a rekkenő hőség ellenére is velük tartottak, elsétáltak velük a Várkörút mellett, a lovagok kíséretében.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A királyokat kísérő lovagok ezután látványos esküt tettek Szent István sírjánál. Javában zajlanak tehát a programok a Királyi Napok keretében, a standoknál a kézművesek, középkori játékmesterek várják rendületlenül a történelmi belvárosba érkezőket.