Királyi Napok

2 órája

Királyok vonultak a belvárosban (galéria, videó)

Címkék#kíséret#óriásbáb#séta

Lovagok kíséretében vonultak a királyi óriásbábok Székesfehérvár belvárosában szombaton kora délután. A rekkenő hőség ellenére is sokan kísérték őket látványos útjukon.

Feol.hu

Közel negyven fok ide vagy oda, a székesfehérvári óriásbábok most szombaton is nagy sétát tettek a belváros mellett. A legnagyobb rajongók pedig a rekkenő hőség ellenére is velük tartottak, elsétáltak velük a Várkörút mellett, a lovagok kíséretében. 

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A királyokat kísérő lovagok ezután látványos esküt tettek Szent István sírjánál. Javában zajlanak tehát a programok a Királyi Napok keretében, a standoknál a kézművesek, középkori játékmesterek várják rendületlenül a történelmi belvárosba érkezőket. 

Királyok vonultak a belvárosban

Fotók: Fehér Gábor / FMH

 

