Királyi Napok
2 órája
Királyok vonultak a belvárosban (galéria, videó)
Lovagok kíséretében vonultak a királyi óriásbábok Székesfehérvár belvárosában szombaton kora délután. A rekkenő hőség ellenére is sokan kísérték őket látványos útjukon.
Közel negyven fok ide vagy oda, a székesfehérvári óriásbábok most szombaton is nagy sétát tettek a belváros mellett. A legnagyobb rajongók pedig a rekkenő hőség ellenére is velük tartottak, elsétáltak velük a Várkörút mellett, a lovagok kíséretében.
A királyokat kísérő lovagok ezután látványos esküt tettek Szent István sírjánál. Javában zajlanak tehát a programok a Királyi Napok keretében, a standoknál a kézművesek, középkori játékmesterek várják rendületlenül a történelmi belvárosba érkezőket.
Királyok vonultak a belvárosbanFotók: Fehér Gábor / FMH
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre