Királyi Napok szertartásjáték

1 órája

Fehérvár makacsul ellenállt, meg is lett az ára

Címkék#Rákóczi Szövetség#Szikora János#dolhai attila

Katartikus előadást ígér Dolhai Attila és Szikora János a Királyi Napok idei szertartásjátékán. A produkcióban résztvevő fiatalokat - a Rákóczi Szövetség vendégeit - köszöntötték hétfőn a Városházán, ahol Fehérvár új megvilágításba került: a Királyi Napok előadásán kiderül, miért zárta be kapuit a város a trónkövetelő előtt.

S. Töttő Rita
Fehérvár makacsul ellenállt, meg is lett az ára

Fotó: Fehér Gábor - FMH

A Királyi Napok 2025 szertartásjátékának előadása apropóján érkeztek Székesfehérvárra diákok idén is a Rákóczi Szövetség vendégeiként, akiket a Városházán fogadott Cser-Palkovics András polgármester, Dolhai Attila, a Vörösmarty Színház igazgatója és Szikora János, a táborozókkal közösen megszülető darab rendezője.

A Királyi napok keretében, a szertartásjátékon vesznek részt a Rákóczi Szövetség táborozó diákjai, őket köszöntötték a Városházán
 Cser-Palkovics András, Szikora János és Dolhai Attila köszöntötte a diákokat
Fotó: Fehér Gábor - FMH

– Közel egy évtizede látjuk vendégül a Királyi Napok idején a Rákóczi Szövetség táborát Székesfehérváron – emlékezett Cser-Palkovics András, hangsúlyozva, hogy ez nem véletlen: - A Vörösmarty Színházzal kiváló az együttműködés, és nagy öröm, hogy határon túli magyar fiatalokról beszélünk, akik különböző helyekről érkeztek – vannak visszatérők és újak is. Bízom benne, hogy jól érzik magukat, sok élménnyel és barátsággal térnek haza, és ez a tábor szakmailag is segíti a fejlődésüket.

Az idei előadás különlegességéről Szikora János rendező elárult pár izgalmas részletet:

– Ezúttal nem hagyományos szertartásjátékot lát a közönség, mert maga a ceremónia háttérbe szorul, és előtérbe kerül egy kevéssé ismert fehérvári történelmi epizód. 1301-ben meghal III. András, és interregnum következik: nincs király, csak trónkövetelők. Károly Róbert Nápolyból érkezik, ám Fehérvár bezárja előtte a kapuit. Miért? Kinek a parancsára? És miért nyitják ki tíz év múlva ugyanő számára? – tette fel a kérdéseket, hozzátéve, hogy a válaszokat a nézők az előadásból tudhatják meg. – A Rákóczi Szövetség diákjaival az idei szertartásjáték rendhagyó történelemórává változik – fogalmazott.

Dolhai Attila igazgató kiemelte, hogy immár nyolcadik alkalommal kel életre a szertartásjáték a városban, melynek állandó résztvevői a Rákóczi Szövetség által meghívott diákok.

– Fontos kapcsolat és küldetés ez a város számára, ugyanis nemcsak a múltunkat idézzük meg, hiszen a diákok segítségével összekötjük a múltat, a jelent és a jövőt – mondta. Az idei történet, „A kiátkozott város (Károly Róbert koronázása Fehérváron)” címmel, arra a korszakra tekint vissza, amikor a város nem állt egyértelműen az új király mellé, ezért a koronázás Visegrádra költözött. – Mégis, Székesfehérvár túl tudott ezen lépni és életben maradt. Ezt ünnepeljük ebben a katartikus előadásban.

A szertartásjátékot augusztus 17-én és 18-án, este 21 órától mutatják be az Aranybulla-emlékműnél, eső esetén pedig augusztus 19-én tartják meg az előadást. A jegyek iránt hatalmas az érdeklődés – árulta el a rendező -, ezért a szervezők a nézőtér bővítését is tervezik.

 

