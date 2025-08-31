augusztus 31., vasárnap

Tisztelet a szépkorúnak

1 órája

Kilencven éves születésnapot ünnepeltek!

Címkék#bölcsesség#Hertelendy Józsefné Margitka#emléklap

Augusztus végén kerek évfordulót ünnepelt Hertelendy Józsefné Margitka, akit 90. születésnapja alkalmából köszöntött Rácalmás Város Önkormányzata.

Feol.hu

Az ünnepeltet Németh Miklósné alpolgármester látogatta meg otthonában, és jó egészséget, valamint további tartalmas, boldog éveket kívánt neki a város nevében. Az ünnepi alkalom során Margitka átvehette a miniszterelnök által aláírt emléklapot, illetve az önkormányzat ajándékait is. 

Fotó: Az önkormányzat

A szép kor elismerése nemcsak személyes mérföldkő, hanem közösségi érték is, hiszen példát mutat kitartásból, bölcsességből és élettapasztalatból. Ezúton is szívből gratulálunk Margitkának a jeles nap alkalmából!

 

