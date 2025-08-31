Kilencven éves születésnapot ünnepeltek!

Az ünnepeltet Németh Miklósné alpolgármester látogatta meg otthonában, és jó egészséget, valamint további tartalmas, boldog éveket kívánt neki a város nevében. Az ünnepi alkalom során Margitka átvehette a miniszterelnök által aláírt emléklapot, illetve az önkormányzat ajándékait is.

Fotó: Az önkormányzat

A szép kor elismerése nemcsak személyes mérföldkő, hanem közösségi érték is, hiszen példát mutat kitartásból, bölcsességből és élettapasztalatból. Ezúton is szívből gratulálunk Margitkának a jeles nap alkalmából!