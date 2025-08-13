Kétmillió forint feletti támogatás az iskolának és a civileknek

Több évtizedes a baráti kapcsolat a luxembrugi Heffingen és Csókakő között. A sok év alatt nem csak a két település barátsága mélyült el, hanem a benne élő civil szervezetek és magánszemélyek is. A luxemburgi barátok kétmillió forint feletti összeget juttattak két civil szervezetnek és a Csókakői Általános Iskolának.

Kétmillió és egy negyed. Ennyi pénzt adományoztak a luxemburgi barátok a csókakői civileknek és az iskolának

Forrás: Önkormányzat

Az iskola, a tűzoltóság és a tánccsoport kapta

– A Luxemburgi Baráti Társaságnak köszönhetően három csekk érkezett Csókakőre. A Barkócaberkenye Néptánc Egyesület, a Csókakő Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a csókakői Nádasdy Tamás Tagiskola kapott támogatást a GROUP TAVARES, valamint a Familie di Giambattista felajánlásaként. Ezt nem csak a Luxemburgi Csókakő-Heffingen Baráti Társaságnak köszönjük, hanem annak vezetőjének, Guy Schiltz-nek különösen, mert hálával tartozunk a szeretetteljes vendéglátásért, és a szíves közreműködésükért az adományok továbbításában – olvasható Csókakő közösségi oldalán.

Kétmillió és még egy negyed

Az átadott támogatói csekkek közül a legnagyobb összeggel bíró természetesen az általános iskoláé. Az intézmény 4100, az önkéntes tűzoltók 1000, a néptáncosok pedig 500 eurót kaptak.