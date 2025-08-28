augusztus 28., csütörtök

KÉPES program

1 órája

Két fehérvári iskolaudvar is megújult a nyáron

Címkék#KÉPES Program#felújítás#iskola

Két iskolaudvar újult meg a közelmúltban a KÉPES program keretén belül Székesfehérváron.

Feol.hu

Közel 20 millió forintból újult meg a nyár folyamán a Hétvezér iskola és a Vasvári általános iskola udvara – számolt be róla a fehérvári Városgondnokság. 

Forrás: Székesfehérvár Városgondnokság

Mint írják, előbbiben a régi, elavult játszóeszközök teljes körű felújítása történt meg, valamint teqball asztalt kaptak a diákok, és megújultak az udvar utcabútorai is. Gumiburkolatra cserélték továbbá az egyik sportpálya elhasználódott műfű borítást és a pálya összes berendezését és tartozékát is lecserélték. 

Forrás: Székesfehérvár Városgondnokság

A Vasvári suli esetében hasonlóképp megújultak az udvar elemei, de a diákok egy többfunkciós akadálypályát is kaptak és a szakemberek lecserélték a mászóvár tetejét, új homok ütéscsillapító készült, a régi homokozót pedig elbontották és teljesen újat építettek ki. De a távolugró gödör és a focipálya aszfaltburkolata is javításra került.


 

 

