Kertmozi

1 órája

Új közösségi élmény született a csillagos égbolt alatt

Címkék#isztiméri kertmozi#program#film#ötlet#élmény

Isztiméren augusztusban került sor az első kertmozi eseményre, amely minden várakozást felülmúlt. A rendezvényen két filmet vetítettek le, a szervezők örömére pedig nemcsak helyiek, hanem a szomszédos településekről is érkeztek családok. A hatalmas érdeklődés és a lelkes közönség azt mutatja, hogy a falu közössége nyitott az új kezdeményezésekre, s egy új közösségformáló erő van születőben.

Gombor Lili
Új közösségi élmény született a csillagos égbolt alatt

Fotó: Olvasói felvétel

Az isztiméri kertmozi csillagos égbolt alatt a hatalmas fák árnyékában várta a nyáresti kikapcsolódásra vágyókat. A közönség szalmabálákon ülve élvezhette a filmeket, míg a későn érkezők már csak székeken vagy a fűben pokrócon helyet foglalva tudtak bekapcsolódni a közös élménybe – ám e könnyed kellemetlenséget senki nem bánta, hiszen a hangulat így is varázslatos volt.

Nagy sikere volt az isztiméri kertmozinak
Még a szomszéd településekről is érkeztek az isztiméri kertmoziba
Fotó: Olvasói felvétel

Új közösségi hagyomány születik

A kertmozi nem pusztán egy egyszeri program volt: az esemény egy új kulturális-közösségi irány elindulását jelzi – mondták el a szervezők, hozzáfűzve, hogy a rendezvény a közösségi élmények megteremtése mellett lehetőséget kínál arra is, hogy a település bekapcsolódjon a környék kulturális vérkeringésébe. A kertmozi Orbán Tibor Nesztor polgármester ötlete alapján valósult meg, aki ezzel egy új, közösségi hagyomány alapjait fektette le.

– Úgy érzem, megtaláltuk településünk új, kulturális vonalát, amely hosszú távon is gazdagíthatja Isztimér közösségi életét. Természetesen folytatni fogjuk: lesz még többször ilyen, és hasonló kulturális eseményekkel is várjuk majd a lakosságot – mondta Orbán Tibor Nesztor, Isztimér polgármestere.

A program a kisebbeknek is kedvezett

Mérföldkövet jelent a kertmozi

A siker különlegességét az is mutatja, hogy az elmúlt években egyetlen rendezvény sem vonzott annyi érdeklődőt a faluba, mint most a kertmoziba. Ez bizonyítja, hogy a közösség vágyik az új élményekre, és a kulturális programoknak kiemelt szerepe lehet a jövőben. A kertmozi így nemcsak egy szórakoztató estét jelentett, hanem mérföldkővé vált Isztimér kulturális-közösségi életének fejlődésében.

 

