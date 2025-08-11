Kerti kapálógépek, bogrács és jó hangulat: Egy különleges baráti program a faluban

Egy tucat jó barát, néhány klassz járgány, bogrács, zene és napsütés, ezek voltak a hozzávalói annak a remek hangulatú napnak, amit egy lelkes baráti társaság szervezett Cecén. A program különlegességét az adta, hogy a főszerepben ezúttal nem autók vagy motorok, hanem kerti kapálógépek voltak!

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

A jókedvű összejövetel nem csupán egy verseny volt, hanem egy igazi közösségépítő esemény is, ahol a résztvevők együtt főztek, beszélgettek, nevettek és szurkoltak egymásnak. A különleges kezdeményezés híre Varga Gábor országgyűlési képviselő figyelmét sem kerülte el, aki közösségi oldalán így kommentálta a történteket: „Remek ötlet!”

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

Rövid bejegyzésében, utalva arra, hogy szívesen követi és támogatja Dél-Fejér megye közösségi életének ilyen színes és jókedvű megnyilvánulásait is. A cecei baráti kapálógépverseny bizonyíték arra, hogy a legjobb programokat néha nem hosszú tervek, hanem jó barátok és egy csipetnyi ötletesség hívják életre.