augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség a kertben!

7 órája

Kerti kapálógépek, bogrács és jó hangulat: Egy különleges baráti program a faluban

Címkék#jókedv#társaság#program

A kreativitás és a közösség ereje ismét megmutatkozott Cecén, ahol egy baráti társaság igazán egyedi módon töltötte a napsütéses hétvégét.

Bokányi Zsolt
Kerti kapálógépek, bogrács és jó hangulat: Egy különleges baráti program a faluban

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

Egy tucat jó barát, néhány klassz járgány, bogrács, zene és napsütés, ezek voltak a hozzávalói annak a remek hangulatú napnak, amit egy lelkes baráti társaság szervezett Cecén. A program különlegességét az adta, hogy a főszerepben ezúttal nem autók vagy motorok, hanem kerti kapálógépek voltak!

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

A jókedvű összejövetel nem csupán egy verseny volt, hanem egy igazi közösségépítő esemény is, ahol a résztvevők együtt főztek, beszélgettek, nevettek és szurkoltak egymásnak.  A különleges kezdeményezés híre Varga Gábor országgyűlési képviselő figyelmét sem kerülte el, aki közösségi oldalán így kommentálta a történteket: „Remek ötlet!” 

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

Rövid bejegyzésében, utalva arra, hogy szívesen követi és támogatja Dél-Fejér megye közösségi életének ilyen színes és jókedvű megnyilvánulásait is. A cecei baráti kapálógépverseny bizonyíték arra, hogy a legjobb programokat néha nem hosszú tervek, hanem jó barátok és egy csipetnyi ötletesség hívják életre. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu