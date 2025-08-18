Határokon túl szárnyal a Fejér megyei kertek híre

Évente több száz fiatal szakember és diák csatlakozik a világ minden tájáról a European Heritage Volunteers (EHV) programjaihoz, hogy jelentős európai örökségi helyszíneken kézzel fogható értékmentési, megőrzési munkát végezzenek a kulturális örökség védelme érdekében. Az egyes helyszíneken gyakorlati oktatásban részesülnek, illetve elsajátítanak olyan technikákat, tevékenységeket, amelyek ezeket az örökségi értékeket képesek fenntartani és tovább vinni a következő generációknak. Augusztus 3–16. között a Magyar Kertörökség Alapítvány és a European Heritage Volunteers első alkalommal közösen szervezett nemzetközi önkéntes programot Fejér megye két történeti kertjében.

Együtt varázsolták szebbé történeti kertjeinket

Forrás: Magyar Kertörökség Alapítvány

Önkéntes kertépítők Iszkaszentgyörgyön

A kéthetes magyarországi örökségvédelmi munkában az Egyesült Államokból, Törökországból, Olaszországból, Bangladesből, Albániából, Bulgáriából, Spanyolországból és Romániából érkező résztvevők munkáját a Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) szakmai koordinálása mellett ausztrál és litván csoport koordinátorok segítették.

Iszkaszentgyörgy kastélykertjében a „formal garden” puszpáng sövényeinek és szoliter cserjéinek nyírását, épített elemek tisztítási munkáit és idős fák állapotának felmérését végezték a program résztvevői, Fehérvárcsurgó 25 hektáros történeti parkjában és a csatlakozó erdőrészben pedig a kialakítás alatt álló dendrológiai tanösvény fejlesztésében, fiatal növények ápolásában segítettek a fiatalok.