2 órája
Határokon túl szárnyal a Fejér megyei kertek híre
Augusztus 3–16. között a Magyar Kertörökség Alapítvány és az Europa Nostra 2025 díjas European Heritage Volunteers első alkalommal közösen szervezett nemzetközi önkéntes programot Fejér megye két kiemelkedő történeti kertjében: az Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastély kertjében Iszkaszentgyörgyön és a Károlyi-kastély parkjában Fehérvárcsurgón.
Évente több száz fiatal szakember és diák csatlakozik a világ minden tájáról a European Heritage Volunteers (EHV) programjaihoz, hogy jelentős európai örökségi helyszíneken kézzel fogható értékmentési, megőrzési munkát végezzenek a kulturális örökség védelme érdekében. Az egyes helyszíneken gyakorlati oktatásban részesülnek, illetve elsajátítanak olyan technikákat, tevékenységeket, amelyek ezeket az örökségi értékeket képesek fenntartani és tovább vinni a következő generációknak. Augusztus 3–16. között a Magyar Kertörökség Alapítvány és a European Heritage Volunteers első alkalommal közösen szervezett nemzetközi önkéntes programot Fejér megye két történeti kertjében.
Önkéntes kertépítők Iszkaszentgyörgyön
A kéthetes magyarországi örökségvédelmi munkában az Egyesült Államokból, Törökországból, Olaszországból, Bangladesből, Albániából, Bulgáriából, Spanyolországból és Romániából érkező résztvevők munkáját a Magyar Kertörökség Alapítvány (MKA) szakmai koordinálása mellett ausztrál és litván csoport koordinátorok segítették.
Iszkaszentgyörgy kastélykertjében a „formal garden” puszpáng sövényeinek és szoliter cserjéinek nyírását, épített elemek tisztítási munkáit és idős fák állapotának felmérését végezték a program résztvevői, Fehérvárcsurgó 25 hektáros történeti parkjában és a csatlakozó erdőrészben pedig a kialakítás alatt álló dendrológiai tanösvény fejlesztésében, fiatal növények ápolásában segítettek a fiatalok.
Az egyik legértékesebb hazai történeti kert Iszkaszentgyörgyön található
Hírét viszik a magyar kertkultúrának
A gyakorlati munka mellett számos ismeretterjesztő előadás gazdagította a résztvevők programját, hétvégén pedig részt vettek egy egynapos szakmai kiránduláson is, melynek programja a környék tájképét meghatározó, tájalakítását befolyásoló helyszínekből mutatott különféle példákat. A European Heritage Volunteers által szervezett nemzetközi önkéntes programok részét képezik a programban résztvevők és a helyi lakosság, a kulturális örökségvédelemben dolgozó szervezetek és partnerek találkozói. Erre került sor Iszkaszentgyörgyön is, ahol a programban résztvevők meséltek hazájuk kertörökségi hagyatékáról, ők hogyan őrzik kulturális javaikat, a helyiek pedig a kéthetes munkát a híres magyar vendégszeretettel hálálták meg.
Az MKA célja az, hogy e programon keresztül is a magyar történeti kertörökség ismertségét és elismertségét nemzetközi szinten is erősítse, miközben támogatja a fenntartható örökségkezelést és az önkéntesség közösségformáló erejét. A fiatal önkéntesek hazatérésük után megosztják ezeket az élményeket és ismereteket, így a magyar kertkultúra üzenete a világ négy égtájára eljut – megerősítve ezzel, hogy örökségünk élő, közösséget formáló érték marad.
Európai Unió Kulturális Öröksége díj / Europa Nostra-díj
Az Európai Unió Kulturális Öröksége díj / Europa Nostra-díj az egyik legrangosabb elismerés az örökségvédelem területén. Az idei díjazottak sora megtekinthető a Vote.europanostra.org oldalon, ahol szeptember 12-ig szavazni is lehet az idei év közönségdíjára.
Az MKA 2025-ben immár a European Heritage Volunteers Hálózat tagjaként hívja fel az „Oktatás, képzés és készségfejlesztés” kategóriában az örökségvédelem irányában érdeklődő és aktív közönség figyelmét erre a támogatási formára. Az MKA köszönetét fejezi ki a program megvalósításához segítséget nyujtó alábbi szervezeteknek, cégeknek:
- NÖF -Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
- Károlyi József Alapítvány
- Iszkaszentgyörgy Önkormányzata
- Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány
- Barack-Virág Kft. - Kertészeti Áruda
- Pannóniakert Kft.
- Garden Kft.