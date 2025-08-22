Kerkovits Gyula tudós orvosdoktorra emlékeztek Soponyán

Kerkovits Gyula Európa minden országában tartott előadást. Többször hazalátogatott szülőfalujába, ahol emlékezetes előadásokat tartott. Minderről szó esett e jeles alkalommal is, amikor felidézték nagyszerű életútját. Az ünnepségen jelen voltak a Kerkovits család tagjai; édesapjuk munkásságáról Kerkovits András belgyógyász, kardiológus főorvos beszélt a megemlékezésen. Az önkormányzat és a család koszorút helyezett el az orvosi rendelőnél lévő emléktáblánál.

Amint megtudtuk: a 2022-ben avatott új kőbányai egészségház Kerkovits Gyula nevét viseli (Kerkovits Gyula Központi Rendelőintézet). A névadással a Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet egykori kardiológus főorvosa előtt tisztelgett.

Kerkovits Gyula 1925-ben, Nagylángon született. Édesanyja ruhakezelő volt Zichy gróféknál, édesapja ugyanott uradalmi gépész. Elemi iskoláit Nagylángon végezte, tanára beszélte rá szüleit, hogy taníttassák tehetséges fiukat. A székesfehérvári Magyar Királyi Állami Ybl Miklós Gimnáziumban tanult tovább, majd a Pécsi Tudományegyetemen szerzett diplomát. 1953-ban a továbbtanulás vágya vitte a Bajcsy-ba, az akkori legnagyobb magyar kardiológus professzor, Zárday Imre professzor mellé. Több mint egy évtizeddel később, a professzor nyugdíjazásakor vette át az osztály vezetését, amelyet az ország egyik legmodernebb intézményévé tett. Betegeit szerette, ők pedig rajongtak érte. Önmagával és orvosaival szemben szigorú és fegyelmezett volt, ifjú orvostanhallgatók százait indította el a pályán.

Kerkovits Gyula

Forrás: Magyar Kardiológusok Társasága



Megkülönböztetett szeretettel szerette falubelijeit. Érthető volt a meghatódottsága, amikor szülőfaluja díszpolgári címet adományozott a számára. Köszönő leveléből a meghatottság, a szerénység és a magyarságtudat, a hazaszeretet sugárzott.

„Az ünnepség annyira szép és felemelő volt, hogy mélyen meghatódva az az érzés fogott el, hogy jó magyarnak és soponyai-nagylánginak lenni. A műsor sok részletére most is pontosan emlékezem. És jó volt találkoznom régi és új barátokkal, ismerősökkel. A laudatio egyenesen meglepetés volt számomra, bár túlzásokat is tartalmazott. Azt azért merem állítani, hogy nem hoztam szégyent a szülőfalumra. Annak meg külön örültem, hogy az ünnepségen feleségem, testvérem, négy gyermekem, nyolc unokám, unokatestvéreim is részt vehettek.”

Kerkovits Gyula (1925–2006) emlékére a Soponyáért Alapítvány 2010-ben állíttatott emléktáblát. Alkotója Kocsis Előd szobrászművész. Az emléktábla az orvosi rendelő falán áll.

A család a tudós orvosdoktor, Kerkovits Gyula mintegy kétezer kötetből álló, felbecsülhetetlen értékű magánkönyvtárát szülőfalujának ajándékozta. A gyűjteményt 2013 karácsonyakor adták át a megújult közösségi ház és községi könyvtárban.



