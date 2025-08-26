augusztus 26., kedd

Döntésre várva

31 perce

Veszélyes kereszteződés: Ideiglenes körforgalomért harcolnak (videó)

Rákérdeztünk a fejleményekre Fejér megye északi részét illetően. Az 1-es számú főút Bicske és Óbarok közötti kereszteződésénél egy ideiglenes körforgalom kialakítása vált sürgető igénnyé, elsősorban az M1-es autópálya hamarosan induló bővítése miatt, aminek az előkészítése már javában zajlik. Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője a helyi közösségek érdekeit képviselve küzd a beruházás megvalósításáért.

Feol.hu

Mint azt itt élők is tapasztalják, a Bicske és Óbarok közötti útkereszteződés már jelenleg is jelentős forgalmat bonyolít le, az M1-es autópálya közelgő felújítása és bővítése azonban várhatóan még inkább megnöveli a főútra terelődő forgalmat. A meglévő úthálózat biztonságának és átjárhatóságának fenntartása érdekében Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a FEOL megkeresésére közölte, az 1-es számú főút és Óbarok kereszteződésénél tervezett ideiglenes körforgalom kialakításával kapcsolatban még nincs döntés, de az ügyben folynak az egyeztetések.

Rákérdeztünk a Bicske-Óbarok kereszteződés fejleményeire. Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője küzd az ideiglenes körforgalom megvalósításáért.
Forrás: Google

A képviselő hozzátette, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) jelenleg is vizsgálja a beruházáshoz kapcsolódó egyéb úthálózat-fejlesztési kérdéseket, köztük a Bicske-Óbarok kereszteződésben létesítendő ideiglenes körforgalomon felül a teljes Fejér megyei 1-es főút burkolatának felújítását is mérlegeli. A képviselő szerint bizakodásra okot adó fejlemény, hogy a munkálatok idejére – az igérvény szerint –, nem engedik le a kamionforgalmat a főútra. Tessely Zoltán hangsúlyozta, bár megjelentek olyan hírek, miszerint az ideiglenes körforgalom beruházása már eldöntött tény, a képviselő megerősítette, hogy hivatalos bejelentés még nem történt. Tessely elmondása szerint várhatóan a parlament őszi ülésszakának kezdetével tisztul majd a kép az ügyben, ám addig is ha fejlemény van az ügyben közölni fogják.

A képviselő még júliusban tett fel videót a Facebook-oldalára, amelyben kijelentette: „Harcolunk az ideiglenes körforgalomért!"


 

