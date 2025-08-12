Már zajlik a kerékpárforgalmi hálózati terv előkészítése, de még várják a lakosok véleményét!

Az önkormányzat megbízásából megkezdődtek Polgárdiban a kerékpárforgalmi hálózati terv előkészítési munkálatai, melyről az ott élők is elmondhatják véleményüket és javaslatokat fogalmazhatnak meg. Mindezt egy nyolc kérdésből álló online kérdőív formájában, mely itt érhető el.

A kerékpározási szokásokról érdeklődnek az online kérdőívben.

Fotó: Illusztráció / shutterstock / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A kerékpárforgalmi hálózati terv célja, hogy a rövid távú projektcélkitűzések során iránymutatást nyújtson a hosszú távú kerékpáros hálózati célokat illetően, valamint az, hogy a kerékpározást vonzóbbá tegye a lakosság számára, ösztönözve a környezetbarát közlekedési mód használatát – írja a Polgárdi Hírek.

A kérdőívben olyan kérdések szerepelnek, melyek a kerékpározási szokásokkal vannak összefüggésben. Ezek közül mutatunk néhányat!