2 órája

Már zajlik a kerékpárforgalmi hálózati terv előkészítése, de még várják a lakosok véleményét!

Címkék#kerékpár#vélemény#kérdőív

Megkezdődött Polgárdiban a kerékpárforgalmi hálózati terv előkészítése, mely kapcsán most a lakosok is kifejthetik véleményüket. Mutatjuk, hogy hogyan!

Feol.hu

Az önkormányzat megbízásából megkezdődtek Polgárdiban a kerékpárforgalmi hálózati terv előkészítési munkálatai, melyről az ott élők is elmondhatják véleményüket és javaslatokat fogalmazhatnak meg. Mindezt egy nyolc kérdésből álló online kérdőív formájában, mely itt érhető el. 

kerékpár
A kerékpározási szokásokról érdeklődnek az online kérdőívben.
Fotó: Illusztráció / shutterstock / Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

A kerékpárforgalmi hálózati terv célja, hogy a rövid távú projektcélkitűzések során iránymutatást nyújtson a hosszú távú kerékpáros hálózati célokat illetően, valamint az, hogy a kerékpározást vonzóbbá tegye a lakosság számára, ösztönözve a környezetbarát közlekedési mód használatát – írja a Polgárdi Hírek.

A kérdőívben olyan kérdések szerepelnek, melyek a kerékpározási szokásokkal vannak összefüggésben. Ezek közül mutatunk néhányat!

  • Milyen gyakran kerékpározik?
  • Váltana-e kerékpárra, ha a leggyakrabban használt útvonalán biztonságos és élvezhető kerékpárút lenne? 
  • Polgárdi melyik részén (konkrétan melyik utcaszakaszon vagy utcákon) lenne szükség kerékpáros útvonal fejlesztésére vagy kiépítésére? 

 

