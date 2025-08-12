2 órája
Már zajlik a kerékpárforgalmi hálózati terv előkészítése, de még várják a lakosok véleményét!
Megkezdődött Polgárdiban a kerékpárforgalmi hálózati terv előkészítése, mely kapcsán most a lakosok is kifejthetik véleményüket. Mutatjuk, hogy hogyan!
Az önkormányzat megbízásából megkezdődtek Polgárdiban a kerékpárforgalmi hálózati terv előkészítési munkálatai, melyről az ott élők is elmondhatják véleményüket és javaslatokat fogalmazhatnak meg. Mindezt egy nyolc kérdésből álló online kérdőív formájában, mely itt érhető el.
A kerékpárforgalmi hálózati terv célja, hogy a rövid távú projektcélkitűzések során iránymutatást nyújtson a hosszú távú kerékpáros hálózati célokat illetően, valamint az, hogy a kerékpározást vonzóbbá tegye a lakosság számára, ösztönözve a környezetbarát közlekedési mód használatát – írja a Polgárdi Hírek.
A kérdőívben olyan kérdések szerepelnek, melyek a kerékpározási szokásokkal vannak összefüggésben. Ezek közül mutatunk néhányat!
- Milyen gyakran kerékpározik?
- Váltana-e kerékpárra, ha a leggyakrabban használt útvonalán biztonságos és élvezhető kerékpárút lenne?
- Polgárdi melyik részén (konkrétan melyik utcaszakaszon vagy utcákon) lenne szükség kerékpáros útvonal fejlesztésére vagy kiépítésére?