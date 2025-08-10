augusztus 11., hétfő

Ez történt az augusztusi ülésen!

Tegnap, 8:00

Új képviselő, fontos döntések: nyilvános és zárt ülést is tartottak a kisváros vezetői!

Címkék#biztonság#lakosság#rendelet

Első alkalommal vett részt testületi ülésen Sárbogárd új képviselője, Tóth Tamás, a július végi időközi választás győztese. A sárbogárdi képviselő-testület augusztus 8-án tartott ülésén több rendeletmódosításról és fontos helyi kérdésről döntöttek.

Bokányi Zsolt
Új képviselő, fontos döntések: nyilvános és zárt ülést is tartottak a kisváros vezetői!

Fotó: Bokányi Zsolt

Sárbogárdon 2025. augusztus 8-án tartotta meg soron következő ülését a sárbogárdi képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az ülést - aminek ezúttal az első része volt nyilvános - Sükösd Tamás polgármester nyitotta meg, és számos fontos napirendi pont került megtárgyalásra. Külön figyelmet érdemel, hogy a képviselők soraiban új tagként első alkalommal vett részt Tóth Tamás, aki a 08. számú választókerületet képviseli a július 27-én megtartott időközi választás eredményeként.

képviselő-testület
Tóth Tamás képviselő (b) és Sükösd Tamás polgármester (j) a képviselő-testület ülése előtt!  Fotó: Bokányi Zsolt

A testület az ülés elején tájékoztatót hallgatott meg a két ülés közötti időszak eseményeiről, valamint az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, majd elfogadták a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Több önkormányzati rendelet módosításáról és új szabályozások elfogadásáról is döntöttek:

  • Módosult a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet.
  • Frissült a testület szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ).
  • Elfogadták a rendeltetések igazolásáról szóló hatósági bizonyítványról szóló új rendeletet.
  • Rendelet született a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről.
  • Új szabályozás készült a piacok és vásárok rendjéről is, segítve a helyi kereskedelmi élet átláthatóságát.

Személyi kérdések, társulási módosítás és pályázatok

Az ülésen az Ügyrendi és Jogi Bizottság új tagját is megválasztották, valamint módosították a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás megállapodását. Emellett elbírálták a helyi alapítványok részére kiírt 2025. évi működési és rendezvényi támogatási pályázatokat, illetve pályázatot írtak ki a József Attila Művelődési Központ működtetésére.

Veszélyes fák: metszés vagy kivágás? Döntött a képviselő-testület!

Az ülés egyik utolsó témája a közterületeken, iskolák és óvodák környékén található veszélyes fák helyzete volt. A testület döntött arról, hogy indokolt esetben a fák metszésére, vagy szükség esetén kivágására kerül sor a lakosság és különösen a gyermekek biztonsága érdekében. A testületi ülés nyilvános részét zárt ülés követte.

 

 

