Több volt, mint a nagyi szertartása – egy eltűnő mozdulat az új kenyér ünnepén

Volt egy mozdulat. Halk, szinte észrevétlen. Talán sokak nagymamája csinálta ugyanígy: mielőtt a kenyeret megszegték, a kés hegyével keresztet rajzoltak a kenyér aljára. A kéz mozdulata ösztönös volt, nem magyarázták, nem hangsúlyozták, mégis szinte szertartásként történt. Nem tanították, csak mutatták. És ez elég volt.

A kenyér, az élet szimbóluma is lehet

Fotó: Pexel

Később aztán, ahogy múlt az idő, érkezett egy újabb generáció, úgy maradt el ez a mozdulat, először ritkábban csinálták, aztán sehogy. Pedig hiányzik! Nem a vallási forma, nem a külsőség, hanem az a másodpercnyi megállás, az emberi súly és Isteni áldás, amellyel a kenyérhez nyúltunk. A pillanat, amikor elismertük: amit a kezünkben tartunk, nem magától van ott. Hogy nem természetes, nem magától értetődő. És hogy nem vagyunk mindenhatóak.

A kenyér, ami összeköt

Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe. A föld termésének, a munka gyümölcsének, az asztalra kerülő ételnek a napja. Régen valódi közösségi esemény volt: aratás után, amikor már megőrölték az új búzát, a friss lisztből sütötték az első kenyeret, és azt ünnepélyesen megszentelték. A pap megáldotta, a családfő megszegte, és mindenki tudta, mit jelent: a túlélést, az év munkáját, az otthon ígéretét, az életet! Ez a nap szimbolikus értelemben is Szent István ünnepéhez kapcsolódik: a magyar államiság, a rend és a közös hit kifejeződése is volt. Ma is van ünnepi kenyér, díszszalaggal átkötve, protokoll szerint felszelve, de a szívből jövő mozzanat, az őszinte hála csendje gyakran hiányzik.

Mi tűnik el a mozdulatokkal?

A kenyérre vetett kereszt nem csupán vallási rítus volt. Jelentette az alázatot, a hálaadást, és egyfajta misztikus kapcsolatot is azzal a világgal, amely ma már szinte észrevétlenül csúszik ki a kezünk közül. Amikor megszegjük a kenyeret, szó szerint kettévágjuk az élet alapját. Ez nem lehet puszta technikai művelet.

Nem csupán vallási rítus volt a kenyérre vetett kereszt

Fotó: Illusztráció: Pexels

Ma szeletelt, csomagolt kenyér kerül a kezünkbe. Nincs már „megszegés”, nincs kereszt, nincs pillanatnyi megállás. És ha őszinték vagyunk magunkkal, azt is látjuk: nemcsak a kenyérről szokunk le, hanem arról, hogy bármilyen hétköznapi cselekedetben emelkedettséget, értéket, szakralitást keressünk. Ha nem vigyázunk, eltűnik minden rituális másodperc az életünkből. Márpedig emberi mivoltunkhoz nélkülözhetetlen, hogy időnként megálljunk, és elcsodálkozzunk a megmagyarázhatatlan dolgokon, akár hívők vagyunk, akár nem.