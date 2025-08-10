A katonazene békeidőben szórakoztat, bajban vigaszt nyújt

Vasárnap fél 6-tól kezdődően térzenétől volt hangos a belváros, a katonazenekarok a város több pontján zenéltek: az Alba Plaza előtt, az Országalmánál, valamint a Mátyás király-emlékműnél. Majd 18 órakor a Városház téren mutatkoztak be a közönségnek, ahol Vargha Tamás országgyűlési képviselő köszöntötte őket.

Katonazenekarok mutatkoztak be a belvárosban

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A katonazene: "Békeidőben szórakoztat, jókedvre derít, míg a bajban vigaszt nyújt"

Beszédében úgy fogalmazott, hogy a katonazene, a katonai kultúra napjaink egyik legfontosabb részeként őrzi a nagy csaták, győzelmek vagy épp elhunyt bajtársak és hősök emlékét, bátor cselekedeteit.

– A katonazene harcba hív, buzdít és lelkesít. Békeidőben szórakoztat, jókedvre derít, míg a bajban vigaszt nyújt, támaszt biztosít és emléket állít. A katonazene olyan érték és kapocs, amely képes mindenkit megszólítani és felhívja a figyelmet mindazokra, akik áldozatvállalásukkal napról napra a nemzetet szolgálják. A mai napon Székesfehérvár ünneplésbe kezd. Ünnepeljük történelmünket, Szent István király művét és örökségét, hazánkat és több mint 1000 éves államiságunkat – hangzott el az országgyűlési képviselőtől, akinek beszédét a székesfehérvári, valamint a debreceni katonai zenekar egyéni bemutatkozója követte.