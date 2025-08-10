augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

23°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Királyi Napok

5 órája

A katonazene békeidőben szórakoztat, bajban vigaszt nyújt

Címkék#Katonazenekari Fesztivált#térzene#Vargha Tamás#katonazene

A Királyi Napok keretén belül 11. alkalommal köszönthette a közönség a Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál résztvevő katonazenekarait Székesfehérvár belvárosában.

Déri Brenda
A katonazene békeidőben szórakoztat, bajban vigaszt nyújt

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Vasárnap fél 6-tól kezdődően térzenétől volt hangos a belváros, a katonazenekarok a város több pontján zenéltek: az Alba Plaza előtt, az Országalmánál, valamint a Mátyás király-emlékműnél. Majd 18 órakor a Városház téren mutatkoztak be a közönségnek, ahol Vargha Tamás országgyűlési képviselő köszöntötte őket. 

Katonazenekarok mutatkoztak be a belvárosban
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A katonazene: "Békeidőben szórakoztat, jókedvre derít, míg a bajban vigaszt nyújt"

Beszédében úgy fogalmazott, hogy a katonazene, a katonai kultúra napjaink egyik legfontosabb részeként őrzi a nagy csaták, győzelmek vagy épp elhunyt bajtársak és hősök emlékét, bátor cselekedeteit. 

– A katonazene harcba hív, buzdít és lelkesít. Békeidőben szórakoztat, jókedvre derít, míg a bajban vigaszt nyújt, támaszt biztosít és emléket állít. A katonazene olyan érték és kapocs, amely képes mindenkit megszólítani és felhívja a figyelmet mindazokra, akik áldozatvállalásukkal napról napra a nemzetet szolgálják. A mai napon Székesfehérvár ünneplésbe kezd. Ünnepeljük történelmünket, Szent István király művét és örökségét, hazánkat és több mint 1000 éves államiságunkat – hangzott el az országgyűlési képviselőtől, akinek beszédét a székesfehérvári, valamint a debreceni katonai zenekar egyéni bemutatkozója követte.

Fotógalériánkban és videón mutatjuk a katonazenekarok bemutatkozását!

Katonazenekarok mutatkoztak be a belvárosban

Fotók: Nagy Norbert - FMH



 



 



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu