augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyugodjon békében!

38 perce

Utolsó útjára kísérték Kathi Bélát – fotók, videó

Címkék#Kathi Béla#tisztelet#temetés

Utolsó útjára kísérték Kathi Bélát, a legendás magyar testépítőt. A temetésre 2025. augusztus 29-én, pénteken került sor Hajdúböszörményben, ahol Kathi Béla családja, barátai és sporttársai gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek tőle.

Feol.hu

A sportág ikonja 2025. július 31-én, ciprusi nyaralása során, 46 évesen hunyt el egy tragikus kerékpárbaleset következtében. Kathi Béla halála az egész sportvilágot megdöbbentette, a közösségi médiát elárasztották a közös fotók, az edzőtermekben emlékhelyeket alakítottak ki. Felesége szívszorító sorokkal búcsúzott a közösségi médiában.

Kathi Béla
Kathi Béla utolsó útja: megható búcsú
Forrás: haon.hu

Kathi Béla temetése: rengeteg rótták le tiszteletüket

A hajdúböszörményi temetőben rengetegen búcsúztak a magyar testépítés ikonikus alakjától. A haon.hu cikkjében megnézhetik a szívszorító képeket és videót, amely Kathi Béla temetésén készült. 

Kathi Béla példakép volt

Kathi Béla 1979. május 4-én született Hajdúböszörményben. Fiatalon több sportágban is kipróbálta magát, köztük küzdősportokban és atlétikában, majd az erőemelésben ért el kiemelkedő sikereket: junior és felnőtt országos bajnok volt, fekvenyomásban Európa-bajnoki címet is szerzett. 2010-ben 360 kilogrammos guggolásával nem hivatalos világcsúcsot állított fel speciális erőemelő ruha nélkül.

2012-ben visszavonult a versenyzéstől, üzleti vállalkozásaira koncentrált, többek között a Cutler edzőterem-hálózatot építette ki. 2017-ben azonban visszatért, és az ausztrál Arnold Classicon a 100 kg feletti kategóriában a második helyet szerezte meg. Kathi Béla felesége Salamon Dia testépítőnő, közös kislányuk 2020-ban született.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu