Utolsó útjára kísérték Kathi Bélát – fotók, videó

A sportág ikonja 2025. július 31-én, ciprusi nyaralása során, 46 évesen hunyt el egy tragikus kerékpárbaleset következtében. Kathi Béla halála az egész sportvilágot megdöbbentette, a közösségi médiát elárasztották a közös fotók, az edzőtermekben emlékhelyeket alakítottak ki. Felesége szívszorító sorokkal búcsúzott a közösségi médiában.

Kathi Béla utolsó útja: megható búcsú

Kathi Béla temetése: rengeteg rótták le tiszteletüket

A hajdúböszörményi temetőben rengetegen búcsúztak a magyar testépítés ikonikus alakjától.

Kathi Béla példakép volt

Kathi Béla 1979. május 4-én született Hajdúböszörményben. Fiatalon több sportágban is kipróbálta magát, köztük küzdősportokban és atlétikában, majd az erőemelésben ért el kiemelkedő sikereket: junior és felnőtt országos bajnok volt, fekvenyomásban Európa-bajnoki címet is szerzett. 2010-ben 360 kilogrammos guggolásával nem hivatalos világcsúcsot állított fel speciális erőemelő ruha nélkül.

2012-ben visszavonult a versenyzéstől, üzleti vállalkozásaira koncentrált, többek között a Cutler edzőterem-hálózatot építette ki. 2017-ben azonban visszatért, és az ausztrál Arnold Classicon a 100 kg feletti kategóriában a második helyet szerezte meg. Kathi Béla felesége Salamon Dia testépítőnő, közös kislányuk 2020-ban született.