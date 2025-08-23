Kaszás Attila-díjra jelölték a Vörösmarty Színház egykori kiváló színésznőjét

Bakonyi Csillát megannyiszor láthatta a közönség a Vörösmarty Színház előadásaiban, hiszen tíz éven át volt a társulat tagja. A színésznő szakmai kvalitásait mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az évek során teljesítményével kiérdemelte az Aranyalma-díjat, a Vörösmarty Gyűrű-díjat, a Pro Theatro Civitatis-díjat és a Domján Edit-díjat is, most pedig elnyerheti a Kaszás Attila-díjat is.

Bakonyi Csilla a Kaszás Attila-díj három döntősének egyike

Forrás: Feol-archív

A Kaszás Attila-díj nagy esélyese

Idén pedig a Kaszás Attila-díj döntősei közé választották, ami már önmagában is nagy szó. Bakonyi Csillára az alábbi honlapon lehet szavazni egy rövid regisztráció után. A szavazatokat szeptember 4-ig lehet leadni! A színésznő nagy esélyesnek számít, a versenyben összesen hárman kerültek a döntőbe.