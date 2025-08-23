augusztus 23., szombat

Kaszás Attila-díjra jelölték a Vörösmarty Színház egykori kiváló színésznőjét

Bakonyi Csillát, a Vörösmarty Színház egykori kiváló színésznőjét, aki 10 évadon keresztül szórakoztatta a fehérvári közönséget, a Kaszás Attila-díj döntősei közé választották. A Kaszás Attila-díj sorsát közönségszavazás útján döntik el, így most érdemes szavazni!

Kaszás Attila-díjra jelölték a Vörösmarty Színház egykori kiváló színésznőjét

Bakonyi Csilla a Kaszás Attila-díj három döntősének egyike

Bakonyi Csillát megannyiszor láthatta a közönség a Vörösmarty Színház előadásaiban, hiszen tíz éven át volt a társulat tagja. A színésznő szakmai kvalitásait mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az évek során teljesítményével kiérdemelte az Aranyalma-díjat, a Vörösmarty Gyűrű-díjat, a Pro Theatro Civitatis-díjat és a Domján Edit-díjat is, most pedig elnyerheti a Kaszás Attila-díjat is.

Székesfehérvári színésznő a Kaszás Attila-díj esélyesei között
Bakonyi Csilla a Kaszás Attila-díj három döntősének egyike
A Kaszás Attila-díj nagy esélyese

Idén pedig a Kaszás Attila-díj döntősei közé választották, ami már önmagában is nagy szó. Bakonyi Csillára az alábbi honlapon lehet szavazni egy rövid regisztráció után. A szavazatokat szeptember 4-ig lehet leadni! A színésznő nagy esélyesnek számít, a versenyben összesen hárman kerültek a döntőbe.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
