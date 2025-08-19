Károlyi György és Károlyi Angelica vehette át a Szent István Emlékérem és Díjat

A Szent István Emlékérem és Díj a Szent István-i értékrendet hivatott példaként állítani a mai társadalom elé. Azt az értékrendet, amelyre Szent István tanít bennünket, aki életét odaajándékozta az egyházának, nemzetének és országának, aki minden sorscsapást kemény, férfias lélekkel tudott elviselni, s aki mindvégig teljesítette a maga küldetését, helytállva az utolsó pillanatig. Példakép, örök tanító minden igaz magyarnak, s ha mi képesek vagyunk ezt az értékrendet nemcsak magunkban őrizni, hanem az utánunk jövőknek felmutatni, velük valamiképp megszertettetni, megismertetni, akkor Szent István nyomában a magunk feladatát teljesítettük – fogalmazott Spányi Antal megyés püspök.

Hit, hűség és szeretet

Bár a Károlyi-család elhagyni kényszerült Magyarországot, magyarságát nem hagyta el. Károlyi György még gyermekként került Franciaországba, ott nevelkedett, és semmi sem szorította arra, hogy egy nap hazatérjen szülőföldjére. Csak a hűség. A hűség, amely arra szólította, hogy visszatérjen Magyarországra, ahol akkor a fehérvárcsurgói kastély rendkívül elhanyagolt állapotban állt sorsára hagyva. Fejérdy Tamás építészmérnök a nyolcvanas években találkozott először Károlyi Györggyel, a kastély átvételének ügyén, s így ismerte meg Károlyi Angelicát is. – Már akkor kitűnt, hogy nem a műemlékek megőrzése az elsődleges számukra, hanem a katolikus hit megélése – fogalmazott lauditációjában Fejérdy Tamás, hangsúlyozva, hogy a Károlyi György és Károlyi Angelica által elvállalt munka messze túlmutat a fehérvárcsurgói, a Fejér vármegyei, de még a magyarországi határokon is. Kiemelkedő együttműködési képesség, empátia, ugyanakkor határozottság jellemezte minden tettüket, lépésüket. Sokat elmond a Kérolyi házaspár szellemi, lelki irányultságáról, hogy a fehérvárcsurgói kastély rendbetételének egyik legelső eleme a kápolna vallási és kulturális használatát lehetővé tevő helyreállítása volt – emelte ki Fejérdy Tamás, hozzáfűzve, hogy e munka nyomán kerülhetett vissza eredeti helyére a kápolna oltárképe is, amely addig egy múzeumi raktárban porosodott. Az évek során a fehérvárcsurgói kastély fokozaton visszanyerte régi fényét, termei újra a zene, a kultúra központjaivá váltak. Értékmentő, értékteremtő és értékmegőrző munkájuk nyomán Károlyi György és Károlyi Angelica méltó birtokosai a Szent István Emlékérem és Díjnak.