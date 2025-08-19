56 perce
Károlyi György és Károlyi Angelica vehette át a Szent István Emlékérem és Díjat
Ünnepélyes keretek között adták át kedden a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban a Szent István Emlékérem és Díjat, melyet minden évben olyan személynek ítélnek oda, aki Székesfehérvár polgárai elé példaként állítható. Idén az elismerést Károlyi György és Károlyi Angelica vehette át, akik a fehérvárcsurgói kastély megmentésével értékmegőrző, értékteremtő munkájukkal Székesfehérvár számára is példamutatóak.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Székesfehérvár városának prominens képviselőinek részvételével, ünnepi keretek közt került sor a Szent István Emlékérem és Díj átadására kedden a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház dísztermében. Idén, rendhagyó módon, az elismerést két személy, Károlyi György és felesége, Károlyi Angelica vehette át az Államalapító Szent István Emlékérem és Díj Alapítvány kuratóriumától.
Károlyi György és Károlyi Angelica a Szent István Emlékérem és Díj idei díjazottja
A Szent István Emlékérem és Díj Alapítvány kuratóriumának egyhangú döntése eredményeként vehette át az elismerést Károlyi György és Károlyi Angelica, akiknek odaadó, gondos munkája gyümölcseként született újjá a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély.
A Szent István Emlékérem és Díj a Szent István-i értékrendet hivatott példaként állítani a mai társadalom elé. Azt az értékrendet, amelyre Szent István tanít bennünket, aki életét odaajándékozta az egyházának, nemzetének és országának, aki minden sorscsapást kemény, férfias lélekkel tudott elviselni, s aki mindvégig teljesítette a maga küldetését, helytállva az utolsó pillanatig. Példakép, örök tanító minden igaz magyarnak, s ha mi képesek vagyunk ezt az értékrendet nemcsak magunkban őrizni, hanem az utánunk jövőknek felmutatni, velük valamiképp megszertettetni, megismertetni, akkor Szent István nyomában a magunk feladatát teljesítettük – fogalmazott Spányi Antal megyés püspök.
Hit, hűség és szeretet
Bár a Károlyi-család elhagyni kényszerült Magyarországot, magyarságát nem hagyta el. Károlyi György még gyermekként került Franciaországba, ott nevelkedett, és semmi sem szorította arra, hogy egy nap hazatérjen szülőföldjére. Csak a hűség. A hűség, amely arra szólította, hogy visszatérjen Magyarországra, ahol akkor a fehérvárcsurgói kastély rendkívül elhanyagolt állapotban állt sorsára hagyva. Fejérdy Tamás építészmérnök a nyolcvanas években találkozott először Károlyi Györggyel, a kastély átvételének ügyén, s így ismerte meg Károlyi Angelicát is. – Már akkor kitűnt, hogy nem a műemlékek megőrzése az elsődleges számukra, hanem a katolikus hit megélése – fogalmazott lauditációjában Fejérdy Tamás, hangsúlyozva, hogy a Károlyi György és Károlyi Angelica által elvállalt munka messze túlmutat a fehérvárcsurgói, a Fejér vármegyei, de még a magyarországi határokon is. Kiemelkedő együttműködési képesség, empátia, ugyanakkor határozottság jellemezte minden tettüket, lépésüket. Sokat elmond a Kérolyi házaspár szellemi, lelki irányultságáról, hogy a fehérvárcsurgói kastély rendbetételének egyik legelső eleme a kápolna vallási és kulturális használatát lehetővé tevő helyreállítása volt – emelte ki Fejérdy Tamás, hozzáfűzve, hogy e munka nyomán kerülhetett vissza eredeti helyére a kápolna oltárképe is, amely addig egy múzeumi raktárban porosodott. Az évek során a fehérvárcsurgói kastély fokozaton visszanyerte régi fényét, termei újra a zene, a kultúra központjaivá váltak. Értékmentő, értékteremtő és értékmegőrző munkájuk nyomán Károlyi György és Károlyi Angelica méltó birtokosai a Szent István Emlékérem és Díjnak.
„Angelica nélkül nem sikerült volna”
Az elismerés átvételét követően Károlyi György első szavai feleségéhez szóltak, akinek támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg a fehérvárcsurgói álom. Kiemelte, hogy a kastély valamennyi részlete Angelica művészi kvalitásának gyümölcse, így az épület színvilága, a nagy kulturális és egyéb programok kitalálása, megszervezése is. – Angelica nélkül nem sokra jutottam volna, mert hiányzott volna a női érzékenység, amely nélkül a család nem létezik – szólt meghatódva gróf Károlyi György, egyúttal háláját fejezve ki az alapítványnak is, hogy felismerték a csapatmunkát.
Levelek a múltból
Idén rendkívüli eseménynek lehettek tanúi a Szent István Emlékérem és Díjátadó ünnepség résztvevői: a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár gyűjteménye megőrizte a gróf Károlyi család levelezését a mindenkori püspökökkel, 1789 és 1936 között. Ennek a levelezésnek a másolatait Spányi Antal megyés püspök adta át most Károlyi Györgynek, azzal a reménnyel, hogy azok családja történetéhez további adalékokkal szolgálnak.
