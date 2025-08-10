Ez nem vicc! Az egyik fehérvári üzletben már kipakolták a karácsonyi díszeket

A vásárlókat meglepetésként érheti a látvány. Sokan talán még a nyári szabadságukat tervezgetik, vagy az iskolakezdésre készülnek, amikor hirtelen a karácsony színei és motívumai veszik körül őket. Egyesek mosolyogva fogadják az előrehozott ünnepi hangulatot, mások inkább úgy érzik, még túl korán van a karácsony gondolatához, de egy biztos mindenki megörökíti telefonjával a nem mindennapi látványt.

Bőségesen válogathatunk a karácsonyi dekorációk közül

Forrás: feol.hu

Karácsonyi dekorok augusztusban - ez nem vicc!

A képek jól mutatják, hogy nem csupán néhány darabról van szó, hanem komoly előkészületről: a bolt már most bőséges választékot kínál mindazoknak, akik nem szeretnék az utolsó pillanatra hagyni a karácsony előkészületeit.

Forrás: feol.hu

Bárki is legyen a célközönség, egy biztos – a karácsony Fehérváron idén sokkal hamarabb megérkezett, mint azt a legtöbben gondolták volna. A kérdés már csak az: hogy őrizzük így meg a karácsony valódi varázsát és értékeit?