Tegnap, 7:30
Ez nem vicc! Az egyik fehérvári üzletben már kipakolták a karácsonyi díszeket
Fehérváron idén a karácsony már jóval a szokásosnál előbb köszönt be – legalábbis, ha az egyik helyi üzlet kínálatát nézzük. Bár a naptár még augusztus elejét mutatja, a boltban már teljes pompájában ragyog a karácsony: csillogó díszek, fényfüzérek, ünnepi asztali dekorációk és minden, ami a karácsony hangulatához hozzátartozik.
Nem hittünk a szemünknek!
Forrás: feol.hu
A vásárlókat meglepetésként érheti a látvány. Sokan talán még a nyári szabadságukat tervezgetik, vagy az iskolakezdésre készülnek, amikor hirtelen a karácsony színei és motívumai veszik körül őket. Egyesek mosolyogva fogadják az előrehozott ünnepi hangulatot, mások inkább úgy érzik, még túl korán van a karácsony gondolatához, de egy biztos mindenki megörökíti telefonjával a nem mindennapi látványt.
Karácsonyi dekorok augusztusban - ez nem vicc!
A képek jól mutatják, hogy nem csupán néhány darabról van szó, hanem komoly előkészületről: a bolt már most bőséges választékot kínál mindazoknak, akik nem szeretnék az utolsó pillanatra hagyni a karácsony előkészületeit.
Bárki is legyen a célközönség, egy biztos – a karácsony Fehérváron idén sokkal hamarabb megérkezett, mint azt a legtöbben gondolták volna. A kérdés már csak az: hogy őrizzük így meg a karácsony valódi varázsát és értékeit?