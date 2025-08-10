augusztus 11., hétfő

Minden évben egyre korábban...

Tegnap, 7:30

Ez nem vicc! Az egyik fehérvári üzletben már kipakolták a karácsonyi díszeket

Fehérváron idén a karácsony már jóval a szokásosnál előbb köszönt be – legalábbis, ha az egyik helyi üzlet kínálatát nézzük. Bár a naptár még augusztus elejét mutatja, a boltban már teljes pompájában ragyog a karácsony: csillogó díszek, fényfüzérek, ünnepi asztali dekorációk és minden, ami a karácsony hangulatához hozzátartozik.

Ez nem vicc! Az egyik fehérvári üzletben már kipakolták a karácsonyi díszeket

Nem hittünk a szemünknek!

A vásárlókat meglepetésként érheti a látvány. Sokan talán még a nyári szabadságukat tervezgetik, vagy az iskolakezdésre készülnek, amikor hirtelen a karácsony színei és motívumai veszik körül őket. Egyesek mosolyogva fogadják az előrehozott ünnepi hangulatot, mások inkább úgy érzik, még túl korán van a karácsony gondolatához, de egy biztos mindenki megörökíti telefonjával a nem mindennapi látványt.

Bőségesen válogathatunk a karácsonyi dekorációk közül 
Karácsonyi dekorok augusztusban - ez nem vicc! 

A képek jól mutatják, hogy nem csupán néhány darabról van szó, hanem komoly előkészületről: a bolt már most bőséges választékot kínál mindazoknak, akik nem szeretnék az utolsó pillanatra hagyni a karácsony előkészületeit. 

Bárki is legyen a célközönség, egy biztos – a karácsony Fehérváron idén sokkal hamarabb megérkezett, mint azt a legtöbben gondolták volna. A kérdés már csak az: hogy őrizzük így meg a karácsony valódi varázsát és értékeit? 

 

