augusztus 26., kedd

Izsó névnap

26°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

1 órája

Jurtanap 2025: programok, amiket egyszerűen nem hagyhatsz ki!

Címkék#Palotavárosi Piknik#jurtanap#rendezvény

Augusztus 30-án, pénteken ismét a sztyeppei népi kultúráé lesz a főszerep: a palotavárosi Királyok Parkjában állatsimogatóval, lovaglással, solymászbemutatóvaé és jurtaépítéssel várja az érdeklődőket a IV. Jurtanap és Történelmi Piknik. A jurtanap egyik fő látványossága lesz a nemrégiben felújított, s idén negyvenedik születésnapját ünneplő vezéri jurta.

Munkatársunktól
Jurtanap 2025: programok, amiket egyszerűen nem hagyhatsz ki!

Forrás: Feol archív

A IV. Jurtanap és Történelmi Piknik sajtótájékoztatóján Viza Attila önkormányzati képviselő köszöntötte a résztvevőket, majd megemlékezett Kovács Györgyről, a Fejér Megyei Művelődési Központ nemrég elhunyt címzetes igazgatójáról, az ő emlékének ajánlják az idei rendezvényt – írja az ÖKK közleménye, amelyből kiderül, hogy a Palotavárosi Piknik idén egy igazi történelmi piknikké alakul át. Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője arról beszélt, hogy az önkormányzati képviselővel egyetemben arra jutottak, a jurtanap kiváló alkalom arra, hogy a városrészi pikniket és a jurtanapot egyesítve egy igazi történelmi napot szervezzenek. 

Ismertették a IV. Jurtanap és Történelmi Piknik programjait.
Színes programokkal érkezik augusztus végén a IV. Jurtanap és Történelmi Piknik
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Múzeumpedagógiai foglalkozások a jurtanapon

A Szent István Király Múzeum mindig örömmel csatlakozik azokhoz a rendezvényekhez, melyek értéket és tudást közvetítenek, a Piknikre – többek között – Kun László nyomában címmel múzeumpedagógiai foglalkozásokkal készülünk, és megidézzük az egykor a környéken élt kunok és besenyők világát – mondta el a múzeum tudományos titkára, Agócs Nándor.

Kovács Dóra múzeumpedagógus pedig arról beszélt, hogy a korábbi évek azt mutatják, vannak bizonyos programok, amelyek mindig népszerűek a látogatók körében, így idén is javarészt ezekkel készülnek az eseményre. Lesznek kézműves foglalkozások, amelyen a lovas nomád népek viseletét lehet majd elkészíteni, illetve egy kun sisak másolatot is megcsodálhatnak az érdeklődők, sőt, fel is próbálhatják azt. 

Jurta nélkül nincs jurtanap

Idén is felállítják azt a vezéri jurtát, amelyet negyven évvel ezelőtt készített el Mándoki Kongur István, László Gyula és Lükvő Gábor segítségével a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület. A nemezsátor a Kárpát-medence első nemezsátra volt, ami a huszadik században készült – ismertette Berta József, a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület elnöke. – Annak idején igyekeztünk minden információt összegyűjteni, hogy minél autentikusabb legyen. Minden évben felújítjuk, hogy szép állapotban, méltó módon tudjuk megmutatni az érdeklődőknek. Idén a sárkeresztesi íjászok is csatlakoznak hozzánk, és az íjászat mellett azokat a mesterségeket is bemutatjuk, amik kapcsolódnak őseinkhez és a nemezsátorhoz – fűzte hozzá Berta József.

A  IV. Jurtanap és Történelmi Piknik programjai

  • 8.00 Látványos jurtaépítés
  • 10.00 Megnyitó
  • 10.00–16.00 Történelmi séta – királyok bemutatója múzeumpedagógusokkal
  • 10.00–16.00 Lovagoltatás
  • 15.00 Solymászbemutató
  • 13.00–18.00 Állatsimogató – tejes bárány, kecskegida, nyúl

Egész nap, 10.00–18.00 óra között:
kis jurta és őrlőkerék, közepes jurta, gabonakuckó és játékok, hagyományos játékok, interaktív kiállítás (fegyverek, páncélok, viseletek, tárgyak), íjászat oktatása, kézműves foglalkozás (nád duda készítése), népi játékok udvara (gólyaláb, lépegetők, célba dobók), kosaras körhinta, solymász.

 

 

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu