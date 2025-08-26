1 órája
Jurtanap 2025: programok, amiket egyszerűen nem hagyhatsz ki!
Augusztus 30-án, pénteken ismét a sztyeppei népi kultúráé lesz a főszerep: a palotavárosi Királyok Parkjában állatsimogatóval, lovaglással, solymászbemutatóvaé és jurtaépítéssel várja az érdeklődőket a IV. Jurtanap és Történelmi Piknik. A jurtanap egyik fő látványossága lesz a nemrégiben felújított, s idén negyvenedik születésnapját ünneplő vezéri jurta.
A IV. Jurtanap és Történelmi Piknik sajtótájékoztatóján Viza Attila önkormányzati képviselő köszöntötte a résztvevőket, majd megemlékezett Kovács Györgyről, a Fejér Megyei Művelődési Központ nemrég elhunyt címzetes igazgatójáról, az ő emlékének ajánlják az idei rendezvényt – írja az ÖKK közleménye, amelyből kiderül, hogy a Palotavárosi Piknik idén egy igazi történelmi piknikké alakul át. Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője arról beszélt, hogy az önkormányzati képviselővel egyetemben arra jutottak, a jurtanap kiváló alkalom arra, hogy a városrészi pikniket és a jurtanapot egyesítve egy igazi történelmi napot szervezzenek.
Múzeumpedagógiai foglalkozások a jurtanapon
A Szent István Király Múzeum mindig örömmel csatlakozik azokhoz a rendezvényekhez, melyek értéket és tudást közvetítenek, a Piknikre – többek között – Kun László nyomában címmel múzeumpedagógiai foglalkozásokkal készülünk, és megidézzük az egykor a környéken élt kunok és besenyők világát – mondta el a múzeum tudományos titkára, Agócs Nándor.
Kovács Dóra múzeumpedagógus pedig arról beszélt, hogy a korábbi évek azt mutatják, vannak bizonyos programok, amelyek mindig népszerűek a látogatók körében, így idén is javarészt ezekkel készülnek az eseményre. Lesznek kézműves foglalkozások, amelyen a lovas nomád népek viseletét lehet majd elkészíteni, illetve egy kun sisak másolatot is megcsodálhatnak az érdeklődők, sőt, fel is próbálhatják azt.
Jurta nélkül nincs jurtanap
Idén is felállítják azt a vezéri jurtát, amelyet negyven évvel ezelőtt készített el Mándoki Kongur István, László Gyula és Lükvő Gábor segítségével a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület. A nemezsátor a Kárpát-medence első nemezsátra volt, ami a huszadik században készült – ismertette Berta József, a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület elnöke. – Annak idején igyekeztünk minden információt összegyűjteni, hogy minél autentikusabb legyen. Minden évben felújítjuk, hogy szép állapotban, méltó módon tudjuk megmutatni az érdeklődőknek. Idén a sárkeresztesi íjászok is csatlakoznak hozzánk, és az íjászat mellett azokat a mesterségeket is bemutatjuk, amik kapcsolódnak őseinkhez és a nemezsátorhoz – fűzte hozzá Berta József.
A IV. Jurtanap és Történelmi Piknik programjai
- 8.00 Látványos jurtaépítés
- 10.00 Megnyitó
- 10.00–16.00 Történelmi séta – királyok bemutatója múzeumpedagógusokkal
- 10.00–16.00 Lovagoltatás
- 15.00 Solymászbemutató
- 13.00–18.00 Állatsimogató – tejes bárány, kecskegida, nyúl
Egész nap, 10.00–18.00 óra között:
kis jurta és őrlőkerék, közepes jurta, gabonakuckó és játékok, hagyományos játékok, interaktív kiállítás (fegyverek, páncélok, viseletek, tárgyak), íjászat oktatása, kézműves foglalkozás (nád duda készítése), népi játékok udvara (gólyaláb, lépegetők, célba dobók), kosaras körhinta, solymász.
