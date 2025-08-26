Jurtanap 2025: programok, amiket egyszerűen nem hagyhatsz ki!

A IV. Jurtanap és Történelmi Piknik sajtótájékoztatóján Viza Attila önkormányzati képviselő köszöntötte a résztvevőket, majd megemlékezett Kovács Györgyről, a Fejér Megyei Művelődési Központ nemrég elhunyt címzetes igazgatójáról, az ő emlékének ajánlják az idei rendezvényt – írja az ÖKK közleménye, amelyből kiderül, hogy a Palotavárosi Piknik idén egy igazi történelmi piknikké alakul át. Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője arról beszélt, hogy az önkormányzati képviselővel egyetemben arra jutottak, a jurtanap kiváló alkalom arra, hogy a városrészi pikniket és a jurtanapot egyesítve egy igazi történelmi napot szervezzenek.

Színes programokkal érkezik augusztus végén a IV. Jurtanap és Történelmi Piknik

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Múzeumpedagógiai foglalkozások a jurtanapon

A Szent István Király Múzeum mindig örömmel csatlakozik azokhoz a rendezvényekhez, melyek értéket és tudást közvetítenek, a Piknikre – többek között – Kun László nyomában címmel múzeumpedagógiai foglalkozásokkal készülünk, és megidézzük az egykor a környéken élt kunok és besenyők világát – mondta el a múzeum tudományos titkára, Agócs Nándor.

Kovács Dóra múzeumpedagógus pedig arról beszélt, hogy a korábbi évek azt mutatják, vannak bizonyos programok, amelyek mindig népszerűek a látogatók körében, így idén is javarészt ezekkel készülnek az eseményre. Lesznek kézműves foglalkozások, amelyen a lovas nomád népek viseletét lehet majd elkészíteni, illetve egy kun sisak másolatot is megcsodálhatnak az érdeklődők, sőt, fel is próbálhatják azt.

Jurta nélkül nincs jurtanap

Idén is felállítják azt a vezéri jurtát, amelyet negyven évvel ezelőtt készített el Mándoki Kongur István, László Gyula és Lükvő Gábor segítségével a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület. A nemezsátor a Kárpát-medence első nemezsátra volt, ami a huszadik században készült – ismertette Berta József, a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület elnöke. – Annak idején igyekeztünk minden információt összegyűjteni, hogy minél autentikusabb legyen. Minden évben felújítjuk, hogy szép állapotban, méltó módon tudjuk megmutatni az érdeklődőknek. Idén a sárkeresztesi íjászok is csatlakoznak hozzánk, és az íjászat mellett azokat a mesterségeket is bemutatjuk, amik kapcsolódnak őseinkhez és a nemezsátorhoz – fűzte hozzá Berta József.