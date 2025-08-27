Fehérváron épül meg az ország leghíresebb jurtája

A vezéri jurtát több mint negyven évvel ezelőtt alkotta meg Mándoki Kongur István, László Gyula és Lükvő Gábor segítségével a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület. A Gránátalma-díjas vezéri jurta azóta a székesfehérvári jurtanap elmaradhatatlan részévé vált, igaz, időről időre felújításra szorul. Így történt ez idén is, amikor is Abán egy háromnapos kézműves tábor során vették kezelésbe az építmény elemeit.

Több mint negyvenéves a székesfehérvári vezéri jurta

Fotó: Nagy Norbert

Új fényében tündököl a jurta

„Több mint negyven évvel ezelőtt, amikor megalkottuk ezt a sátrat, a Kárpát-medence első nemezsátra volt, ami a 20. században készült. Annak idején igyekeztünk minden információt összegyűjteni, hogy minél autentikusabb legyen. Minden évben felújítjuk, hogy szép állapotban, méltó módon tudjuk megmutatni az érdeklődőknek” – mondta el Berta József, a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület elnöke a IV. Jurtanap és Történelmi Piknik sajtótájékoztatóján, aki egyébként maga is részt vesz a jurta idei felújításában.