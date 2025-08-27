2 órája
Fehérváron épül meg az ország leghíresebb jurtája
Negyven évvel ezelőtt készült el az a hatalmas nemezsátor, amely azóta is nélkülözhetetlen eleme a fehérvári jurtanapnak. A vezéri jurtát legutóbb a Mesterségek Ünnepén, a Budai Várban csodálhatta meg a közönség. A jurta különlegességét az is adja, hogy ez az első olyan Kárpát-medencei jurta, amely a huszadik században készült.
Fotó: NAGY NORBERT
A vezéri jurtát több mint negyven évvel ezelőtt alkotta meg Mándoki Kongur István, László Gyula és Lükvő Gábor segítségével a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület. A Gránátalma-díjas vezéri jurta azóta a székesfehérvári jurtanap elmaradhatatlan részévé vált, igaz, időről időre felújításra szorul. Így történt ez idén is, amikor is Abán egy háromnapos kézműves tábor során vették kezelésbe az építmény elemeit.
Új fényében tündököl a jurta
„Több mint negyven évvel ezelőtt, amikor megalkottuk ezt a sátrat, a Kárpát-medence első nemezsátra volt, ami a 20. században készült. Annak idején igyekeztünk minden információt összegyűjteni, hogy minél autentikusabb legyen. Minden évben felújítjuk, hogy szép állapotban, méltó módon tudjuk megmutatni az érdeklődőknek” – mondta el Berta József, a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület elnöke a IV. Jurtanap és Történelmi Piknik sajtótájékoztatóján, aki egyébként maga is részt vesz a jurta idei felújításában.
Jurtanap 2025: programok, amiket egyszerűen nem hagyhatsz ki!A IV. Jurtanap és Történelmi Piknik programjai.
A jurta felújításának munkálatai az abai Attila Király Általános Iskolában zajlanak, a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében. Mintegy harmincan dolgoznak a helyszínen, főként az egyesület tagjai, de több érdeklődő is csatlakozott a munkához. A közösség célja nemcsak a jurta felújítása, hanem a hagyományok ápolása és az együttműködés erősítése is – olvasható a jurta felújításáról beszámoló cikkünkben, amelyből az is kiderül, hogy idén a sátor elhasználódott elemeit cserélik ki, így megújul a korona, megerősítik a szerkezetet, és új szőnyeg is készül, egy mongol minta alapján.
Több mint negyvenéves a székesfehérvári vezéri jurtaFotók: Nagy Norbert / FMH
A IV. Jurtanap és Történelmi Pikniken bárki megnézheti a jurtaépítés csínját-bínját, sőt, akár segédkezhet is a jurta felépítésében! A lehetőséget nem érdemes kihagyni, hiszen az embernek nem mindennap nézheti meg, hogyan is épül fel egy jurta, s relatíve ritkán léphetünk be egy jurtába.
Frissen Fejérből
- Új szabályok léptek életbe az özvegyi nyugdíjnál
- Jurtanap 2025: programok, amiket egyszerűen nem hagyhatsz ki!
- Munkásszálló épül Székesfehérváron
- Eddig élvezhetjük még a városi strandot
- Elhunyt Kovács György, Fejér megye kulturális életének meghatározó alakja