Júliusban is sokszor rengett a föld

Szokatlanul nyugtalan volt a föld júliusban a térség több pontján. A szeizmológiai intézet térképén Fejérnek is szerep jutott.

Mozgalmas és földrengésekben gazdag hónapot zárt a Kárpát-Pannon térség: a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium idén júliusban 64 földrengést és 124 antropogén – azaz emberi tevékenység okozta – szeizmikus eseményt regisztrált, adta hírül az intézet közösségi oldalán.

Mint kiderül a jelentésből, a természetes eredetű földrengések közül 16-ot a lakosság is érzékelt, ezek többsége Csongrád térségében pattant ki, különösen július 4. és 19. között, a megosztott térkép alapján azonban látható, hogy Fejérben is történtek földmozgások. A jelenségek között voltak kisebb, alig észlelhető rengések, de több alkalommal is rezdültek meg az épületek falai, ami aggodalmat keltett a helyiek körében. Az obszervatórium által közzétett ábra részletesen szemlélteti az események kezdeti epicentrumait és azok magnitúdóját, hozzájárulva a térség földrengés-aktivitásának jobb megértéséhez.

 

