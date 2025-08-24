Zene, összefogás és figyelemfelhívás: III. Jó Pont Jótékonysági Fesztivál Agárdon

A rendezvényt nagy érdeklődés övezte: családok, fiatalok, pedagógusok és civilek együtt vettek részt azon a napon, amely nemcsak szórakozást, de elgondolkodtató üzeneteket is hordozott. Jótékonysági fesztivál, már harmadik alkalommal!

A jótékonysági fesztivál sportban is gazdag alkalom volt! Fotó: ADAMKU SZABINA

Az esemény szervezői örömmel tapasztalták, hogy a társadalmi felelősségvállalás és az iskolai bántalmazás témája egyre többeket mozgat meg. Mint Jócsák Éva, a Jó Pont Alapítvány munkatársa kiemelte:

Nagy öröm számunkra, hogy ez a fontos téma ennyi embert érdekel, és hogy ilyen sokan álltak támogatóan a kezdeményezés mögé.

A program szakmai kerekasztal-beszélgetéssel indult, amely során pedagógusok, szülők és szakértők osztották meg tapasztalataikat az iskolai bántalmazás megelőzéséről, kezeléséről, és a diákokat érintő lelki terhek csökkentéséről. A beszélgetés nemcsak informatív volt, hanem lehetőséget adott a személyes történetek, jó gyakorlatok és kérdések megosztására is. A délutáni óráktól zenei produkciók vették át a főszerepet a színpadon.

Színpadon a Gitar Singers. Fotó: ADAMKU SZABINA

Fellépett többek között a Gorsium iskola növendékeiből alakult zenekar, DOS. egy remek gitáros énekes műsorral, a Gitar Singers duó csak magyar slágerekkel, majd az énekes Bokányi Zsolt/Boka érkezett egy lendületes rock and roll műsorral, a napot pedig az Imaginar zenekar koncertje zárta.

A fantasztikus időjárás és a Parkerdő természetes hangulata ideális környezetet teremtett egy olyan eseményhez, amely egyszerre volt szórakoztató, elgondolkodtató és közösségépítő. A látogatók közvetlenül is találkozhattak a szervezőkkel, támogató szervezetekkel, és több interaktív programelem is színesítette a napot. A fesztivál különösen időszerű volt, hiszen hamarosan kezdődik az iskola, és ilyenkor különösen fontos felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre és lelki nehézségekre, amelyek a gyermekeket az iskolai közösségekben érhetik. A Jó Pont Jótékonysági Fesztivál harmadik alkalommal is bebizonyította: egy jól szervezett, értékalapú rendezvény képes valódi közösséget teremteni egy fontos ügy mentén.