augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

21°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az iskolai bántalmazásra hívták fel a figyelmet!

56 perce

Zene, összefogás és figyelemfelhívás: III. Jó Pont Jótékonysági Fesztivál Agárdon

Címkék#Agárd#család#iskola

Augusztus 23-án az agárdi Parkerdő árnyas fái között került megrendezésre a program. A III. Jó Pont Jótékonysági Fesztivál fő célja az iskolai bántalmazás elleni fellépés, valamint a közösségi tudatosság erősítése volt.

Feol.hu
Zene, összefogás és figyelemfelhívás: III. Jó Pont Jótékonysági Fesztivál Agárdon

Fotó: ADAMKU SZABINA

A rendezvényt nagy érdeklődés övezte: családok, fiatalok, pedagógusok és civilek együtt vettek részt azon a napon, amely nemcsak szórakozást, de elgondolkodtató üzeneteket is hordozott. Jótékonysági fesztivál, már harmadik alkalommal! 

Jótékonysági fesztivál
A jótékonysági fesztivál sportban is gazdag alkalom volt! Fotó: ADAMKU SZABINA

Az esemény szervezői örömmel tapasztalták, hogy a társadalmi felelősségvállalás és az iskolai bántalmazás témája egyre többeket mozgat meg. Mint Jócsák Éva, a Jó Pont Alapítvány munkatársa kiemelte:

Nagy öröm számunkra, hogy ez a fontos téma ennyi embert érdekel, és hogy ilyen sokan álltak támogatóan a kezdeményezés mögé.

A program szakmai kerekasztal-beszélgetéssel indult, amely során pedagógusok, szülők és szakértők osztották meg tapasztalataikat az iskolai bántalmazás megelőzéséről, kezeléséről, és a diákokat érintő lelki terhek csökkentéséről. A beszélgetés nemcsak informatív volt, hanem lehetőséget adott a személyes történetek, jó gyakorlatok és kérdések megosztására is. A délutáni óráktól zenei produkciók vették át a főszerepet a színpadon. 

Színpadon a Gitar Singers. Fotó: ADAMKU SZABINA

Fellépett többek között  a Gorsium iskola növendékeiből alakult zenekar, DOS. egy remek gitáros énekes műsorral, a Gitar Singers duó csak magyar slágerekkel, majd az énekes Bokányi Zsolt/Boka érkezett egy lendületes rock and roll műsorral, a napot pedig az Imaginar zenekar koncertje zárta.

Jótékonysági fesztivál harmadszor! 

A fantasztikus időjárás és a Parkerdő természetes hangulata ideális környezetet teremtett egy olyan eseményhez, amely egyszerre volt szórakoztató, elgondolkodtató és közösségépítő. A látogatók közvetlenül is találkozhattak a szervezőkkel, támogató szervezetekkel, és több interaktív programelem is színesítette a napot. A fesztivál különösen időszerű volt, hiszen hamarosan kezdődik az iskola, és ilyenkor különösen fontos felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre és lelki nehézségekre, amelyek a gyermekeket az iskolai közösségekben érhetik. A Jó Pont Jótékonysági Fesztivál harmadik alkalommal is bebizonyította: egy jól szervezett, értékalapú rendezvény képes valódi közösséget teremteni egy fontos ügy mentén.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu