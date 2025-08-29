Jó reggelt, Fejér vármegye!

augusztus 29., péntek

Az élet valahogy úgy lett kitalálva, hogy egy dologban lehessünk csupán csak biztosak, ez pedig a változás. A nagybetűs változás, ami mindig állandó és jelen van, hol előbb, s hol utóbb, ha várjuk, s ha rettegünk is tőle.
Emberek jönnek az éltünkbe, s mennek, vannak akik önként, s van, akiknek muszáj menniük.. akár örökre.
Életünk során több helyre tekintünk otthonként, majd csak egy kedves emlékként. 
Ugyanígy igaz ez a szerelmekre és a további emberi kapcsolatainkra.
De mi van akkor, ha az összes életpillérünkben változás következik be?!
Megmondom! Alkalmazkodunk!
Mert ahogy a negatív változás figyelmeztetés nélkül beront az ajtón és szétkuszál mindent, én bízom benne, hogy a pozitív is így érkezik az életünkbe.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
