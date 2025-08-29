Jó reggelt, Fejér vármegye!

Az élet valahogy úgy lett kitalálva, hogy egy dologban lehessünk csupán csak biztosak, ez pedig a változás. A nagybetűs változás, ami mindig állandó és jelen van, hol előbb, s hol utóbb, ha várjuk, s ha rettegünk is tőle.

Emberek jönnek az éltünkbe, s mennek, vannak akik önként, s van, akiknek muszáj menniük.. akár örökre.

Életünk során több helyre tekintünk otthonként, majd csak egy kedves emlékként.

Ugyanígy igaz ez a szerelmekre és a további emberi kapcsolatainkra.

De mi van akkor, ha az összes életpillérünkben változás következik be?!

Megmondom! Alkalmazkodunk!

Mert ahogy a negatív változás figyelmeztetés nélkül beront az ajtón és szétkuszál mindent, én bízom benne, hogy a pozitív is így érkezik az életünkbe.