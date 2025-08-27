Jó reggelt, Fejér vármegye!

Abby a vizsla, már közel öt éve a családunk része, s a kutyák világnapja után ki másról is írhatnék, mint róla? Ő nem csak egy vizsla, egy igazán különleges lélek, aki hiszem, hogy nem véletlenül került hozzánk. Rengeteg dologra tanított minket, leginkább türelemre és az apró dolgok értékelésére. Hogy mindig könnyű-e vele? Nem! Hogy megéri-e? Minden másodperce, mert az a szeretet, amit ő ad, az szavakkal nem kifejezhető, s életünk olyan szakaszában érkezett hozzánk, amikor erre a legnagyobb szükségünk volt. Abby nélkül ma már el sem tudom képzelni az életet, a vasárnapi ebédeket, a sétákat az erdőben, a szundikálást a kanapén, a focizást, egyszerűen semmit. Abby nélkül oly sok minden üres volt, de vele minden teljes lett és remélem még sok közös kalandot tartogat számunkra az élet.