Csak semmi pánik!

16 perce

Jó reggelt, Fejér vármegye!

Címkék#fizetés#csalás#szórakozóhely

Szabó Zsolt

Egy szórakozóhelyen igen gyakran előfordul, hogy az egyébként is jó hangulat fokozása érdekében az ember magához vegyen némi alkoholos italt. Nem ritka esetben azért is, hogy a már régóta figyelt, szimpatikus hölgyhöz az „oda merjek-e menni hozzá“ kérdésre az igen válasz felé billenjen a mérleg nyelve. Ennek érdekében odafáradtam a pulthoz és megrendeltem a dilemma megoldására szolgáló Irsai Olivérből készült fehér fröccsöt. A bankkártyás fizetési procedúránál azonban közölte a pultban lévő hölgy, hogy nincs fedezet a számlámon. Ekkor szinte teljesen elfehéredett arccal, lesokkolódva néztem magam elé, mondván szinte biztosan banki csalás áldozata lettem, anyagilag teljesen tönkre mentem. A dolgon az sem segített, hogy az alagsorban lévő helységben térerő sem volt, így fel kellett menjek tárcsázni a bank ügyfélszolgálatát. Szinte Takács Boglárkát idéző sebességgel futottam fel a földszintre. Mikor már a hívást is elindítottam, ám egyszer csak a pultos hátulról megkocogtatta a vállamat, és közölte: „Bocsi, sikeres a fizetés, csak nem kapott térerőt a terminál“.

 

