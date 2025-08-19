Jó reggelt, Fejér vármegye!

Minap nyolcvanéves lett az egykori ejtőernyős katona, a börgöndi repülőtér hangárjában barátok között ünnepelte a számára jeles jubileumot. Egymás után idézte fel emlékezetes ugrásai között azokat, melyeket évente az augusztusi nemzeti ünnepen a fővárosban, a Duna felett hajtott végre. Akadtak közöttük egészen bravúros mutatványok is. Később bevallotta, hogy második ugrása előtt kissé pánikba esett, de mivel voltak lányok a gépen, tudta, bármi történjék, ugrania kell. Nevettem magamban, mert én pontosan ugyanígy jártam. Amint felszálltunk a géppel és rájöttem, hogy nekem nélküle kell visszatérnem a földre, megfordult velem a világ. Aztán rádöbbentem, nincs visszaút, a fedélzeten lévő lányok lehetetlenné teszik a meghátrálást. Muszáj lesz ugrani, szinte mindegy már, hogy ejtőernyővel, vagy nélküle.