Jó reggelt, Fejér vármegye!

Tihanyi Tamás

Minap nyolcvanéves lett az egykori ejtőernyős katona, a börgöndi repülőtér hangárjában barátok között ünnepelte a számára jeles jubileumot. Egymás után idézte fel emlékezetes ugrásai között azokat, melyeket évente az augusztusi nemzeti ünnepen a fővárosban, a Duna felett hajtott végre. Akadtak közöttük egészen bravúros mutatványok is. Később bevallotta, hogy második ugrása előtt kissé pánikba esett, de mivel voltak lányok a gépen, tudta, bármi történjék, ugrania kell. Nevettem magamban, mert én pontosan ugyanígy jártam. Amint felszálltunk a géppel és rájöttem, hogy nekem nélküle kell visszatérnem a földre, megfordult velem a világ. Aztán rádöbbentem, nincs visszaút, a fedélzeten lévő lányok lehetetlenné teszik a meghátrálást. Muszáj lesz ugrani, szinte mindegy már, hogy ejtőernyővel, vagy nélküle.

 

