Jó reggelt, Fejér vármegye!

Voltak napok, amikor nehéz volt reggel felkelni. Amikor azt éreztem, hogy a világ súlya nehezedik rám. Mégis megtettem minden nap csak egy lépéssel többet. Magamért, a jövőmért, a céljaimért. És eljött az a nap. Amikor a nap sugarai melegebben simogatták a bőröm, a madarak hangosabban csiripeltek, a csillagok szebben ragyogtak az éjszakai égbolton és hátrahagytam a tegnap terhét. Mert éreztem, hogy jó úton járok. Egy olyan úton, amin vele szeretnék végighaladni egész életemben. Mert tudom, hogy megtaláltam azt a társat, akivel a nehéz napok is könnyebbek, akivel a boldog pillanatok megsokszorozódnak, akit őszintén, tiszta szívből szerethetek.