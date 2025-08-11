augusztus 11., hétfő

Boldognak lenni

12 órája

Jó reggelt, Fejér vármegye!

Címkék#szeretet#boldogság#hit

Ozsváth Zsuzsa
Jó reggelt, Fejér vármegye!

Fotó: OZS / FMH

Voltak napok, amikor nehéz volt reggel felkelni. Amikor azt éreztem, hogy a világ súlya nehezedik rám. Mégis megtettem minden nap csak egy lépéssel többet. Magamért, a jövőmért, a céljaimért. És eljött az a nap. Amikor a nap sugarai melegebben simogatták a bőröm, a madarak hangosabban csiripeltek, a csillagok szebben ragyogtak az éjszakai égbolton és hátrahagytam a tegnap terhét. Mert éreztem, hogy jó úton járok. Egy olyan úton, amin vele szeretnék végighaladni egész életemben. Mert tudom, hogy megtaláltam azt a társat, akivel a nehéz napok is könnyebbek, akivel a boldog pillanatok megsokszorozódnak, akit őszintén, tiszta szívből szerethetek.

 

