Jó reggelt, Fejér vármegye!

A zene meghatározza az életünket, legalábbis az enyémet biztosan. Hihetetlen, hogy vannak dalok, amelyek bármikor képesek visszarepíteni életünk akár egy jó, akár egy rosszabb korszakába. Lehetünk akármilyen boldogok három, négy perc erejéig képesek vagyunk könnyes szemmel állni a színpad előtt, vagy ülni a kocsiba, mert az a bizonyos dal meghatározta életünk egy szakaszát. Amikor pedig választod ki az esküvőtökre a a legfontosabb zenéket, mint a bevonulás, apa-lánya tánc, s zokogva ülsz a laptop előtt újra értelmet nyert a zene ereje. Mert már becsukott szemmel elképzelve is a hideg ráz, s tudod, hogy évek múltán bárhol felcsendülnek ezek a dallamok, meg fogsz állni, s újra "átélheted" életed legszebb napjának, legszebb pillanatait. Na, erre képes a zene!