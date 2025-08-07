Jó reggelt, Fejér vármegye!

augusztus 7., csütörtök

Helyi közélet

Tihanyi Tamás

A turista egyesület többnyire olyan nyugdíjasokból állt, akik korukat meghazudtoló módon gyűrték le a kilométereket és a hegyeket, néha egészen komoly magaslatokat meghódítva. Mindannyian az előző rendszerben élték fiatalabb és aktívabb éveiket, és mint ahogyan az természetes, eltérő módon őrizték meg magukban a diktatúra emlékeit. Amikor túrára utaztak, néha az autóbuszon vita támadt, amit jó ideig nyugalommal tűrt a sofőr. Aztán egy napon, a sokadik kilométer után azt hallotta hátulról: „Neked ezért ilyen sok a nyugdíjad, mert lefeküdtél a főnökkel! Mindenki tudta!” Erre jött a válasz: „Aztán te miért nem tetted meg, akkor nem lennél ennyire csóró!” A sofőr aznap este, mindenki közös biztonsága érdekében készített egy feliratot, amit kitett a busz elejére: „Utazás közben nincs politizálás!”  

