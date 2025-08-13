1 órája
Jézus Szíve Kápolna: Az építtetőre emlékeznek majd
Nagyvelegen augusztus 14-én különleges ünnepet tartanak. A Jézus Szíve Kápolnában nem csak szentmise lesz, hanem megemlékeznek az építtetőről is. Grünfeld Pál nagyvelegi földbirtokos építtette munkásainak és a falu katolikusainak, és erre most emléktábla hívja majd fel mindenki figyelmét.
Forrás: Kápolnák.hu
Nagyveleg kápolnája az első világháborút követően épült, és az ide betelepített katolikus vallású lakosság templomaként működik azóta is. A kápolna és környezete éppen olyan békés hangulatot áraszt, mint maga az egész község. Közvetlenül mellette van ugyan egy családi ház, mégis olyan, mintha egy kis ligeten állna a település közepén – írja a kápolnák.hu.
Emléket állít a közösség
Mint megtudtuk, az ősz folyamán a katolikus kápolna mellett két hatalmasra nőtt fa kivágását tervezik, mert azok veszélyeztetik az épületet. Emellett emléktáblát is kívánnak készíttetni és elhelyezni a kápolna falán, Grünfeld Pálra emlékezve (1898-1944).. Tüöbbek között ezekről is lesz szó augusztus 14-én, este 19:00 órakor a szentmisén.
Összefogott zsidó és katolikus
Mint megtudtuk, a nagyvelegi földbirtokos építtette munkásainak és a falu katolikusainak, Radnay Anastáz, móri kapucinus házfőnökkel összefogva. A zsidó származású építtető Grünfeld Pál hozzátartozóival együtt később a holokauszt áldozatai lettek.