Kiállítás Székesfehérváron, a Rendházban

6 órája

Jankovics Marcell – Hit, remény és rajzfilm

Jankovics Marcell

Hit, remény és rajzfilm címmel augusztus 14-én, csütörtökön 14 órakor nyitják meg Jankovics Marcell (1941–2021), a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tiszteletbeli elnöke kiállítását Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházában (Fő utca 6.)

V. Varga József
Jankovics Marcell – Hit, remény és rajzfilm

Jankovics Marcell (1941–2021)

Fotó: MH

Kiállítás Székesfehérváron, a Rendházban

A Szent István Király Múzeum és Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzata közös szervezésében megvalósuló kiállítás „A remény zarándokai” mottóval meghirdetett 2025-ös Szentév eseménye.

A vendégeket köszönti: Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Ünnepi beszédet mond: Áder János, Magyarország volt köztársasági elnöke. Ünnepi köszöntőt mond: Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye megyés püspöke, Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Szász Jenő miniszteri biztos, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, a kiállítás védnöke. A kiállítást megnyitja: Tóth Norbert főtanácsos, a kiállítás kurátora. Közreműködők: Tóth Andor és barátai.

Hazánk nagyszabású kiállítással kapcsolódik „A remény zarándokai” mottóval meghirdetett 2025-ös Szentév eseményeihez. Jankovics Marcell műveit az Apostoli Szentszék hivatalos nyitó eseményeinek részeként mutatták be Rómában, a Vatikánban, a Palazzo della Cancelleria-ban. Ezt követően, Magyarországon első ízben Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeumban lesz látható augusztus 14-étől az immár kibővített, nagyszabású tárlat.

A kiállítás hat egymást követő teremben valósul meg a Szent István Király Múzeum főépületében. A termek egymásutániságában – Hit, Remény, Zarándoklat – tematikával kapcsolódik az ünnepi Szentév üzenetéhez. A kiállítás Jankovics Marcell műegyütteseit mutatja be, amelyek mozgó- és állóképeket, installációkat, valamint fény-, illat- és hangélményeket ötvöznek. Ezeket az alkotásokat a Szent István Király Múzeum történeti, régészeti és néprajzi gyűjteményének egy-egy releváns vagy izgalmas tárgya egészíti ki, egyedi párosításokat hozva létre. A tárlat három nyelven (magyar, angol, olasz) megtekinthető.

A kiállító művész: Jankovics Marcell (1941–2021) Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész, művelődéstörténész, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tiszteletbeli elnöke, a nemzetközi kortárs művészet korszakos alkotója. Életművének meghatározó része a kereszténység magyarországi történetének feldolgozása, bemutatása, a Biblia üzenetének művészi

megfogalmazása. A tárlat ezt az egész életen át tartó folyamatot hivatott a közönség elé tárni.

A kiállítás október 19-éig látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

 

 

