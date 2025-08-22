Megszólalt a szolgáltató a baktériummal fertőzött víz kapcsán

„A Székesfehérvárt kiszolgáló vízbázis, vízkészletek és ivóvízvezeték-hálózat minden tekintetben megfelelő minőségű szolgáltatást és vízminőséget biztosít. A két székesfehérvári intézményben jelentkező vízminőségi probléma az épületek belső vezetékrendszerében keletkezett” – olvasható a Fejérvíz Zrt. közösségi oldalán közzétett közleményben. Mint írják, a Fejérvíz Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízellátó rendszer működése folyamatos és zavartalan, a szolgáltatott ivóvíz mindenben megfelel a hatályos magyar és európai uniós előírásoknak.

A Fejérvíz Zrt. folyamatosan ellenőrzi a saját illetékességi területein az ivóvíz minőségét

Ellenőrzik az ivóvíz minőségét

A Fejérvíz Zrt. közleményében arról is ír, hogy rendszeresen ellenőrzik a város több pontján az ivóvíz összetételét, erre jogszabály is kötelezi őket. A mintákat a területileg illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi, az eredmények pedig azt mutatják, hogy a hálózatba juttatott ivóvíz minden előírásnak megfelel, és az biztonságosan fogyasztható. Ugyanakkor a közlemény hangsúlyozza, hogy

a Fejérvíz Zrt. felelőssége a közüzemi ivóvízhálózat működtetésére a fogyasztási helyek szolgáltatási határáig áll fenn. Az épületek belső vezetékrendszerének karbantartása az ingatlanok tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének a feladata.

Baktériumot mutattak ki két fehérvári intézmény vízhálózatában

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, augusztusban előbb a Szent György Kórházban, majd nem sokkal később az Árpád Technikum vízhálózatában mutatták ki egy baktérium jelenlétét, amelyet azonnali mintavétel és fertőtlenítés követett. Mint ahogy az fentebb olvasható, az intézmények belső vízhálózata nem a Fejérvíz hatáskörébe tartozik, hanem azok üzemeltetőjének, tulajdonosának határkörébe. Ugyanakkor a Fejérvíz, a saját illetékességi körébe eső, az intézmények előtti részen mintát vett az ivóvízhálózatból, s az eredmények azt mutatták, hogy „az épületeken kívül, a közműhálózatban kifogástalan minőségű a szolgáltatott víz, amint azt a város több különböző részén vett vízminták vizsgálati eredménye is alátámasztotta”.