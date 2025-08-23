augusztus 23., szombat

Autósok, figyelem!

1 órája

Itt lesz nehezebb a közlekedés

Fejér vármegyében több helyen is forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

Feol.hu

A MotoGP verseny, autópályás munkálatok és útlezárások is érintik az autósokat.

MotoGP Balaton Park Circuit, Balatonfőkajár
A verseny ideje alatt több út érintett: a Lepsény–Pétfürdő összekötő út (7207), a 71-es és a 710-es főút, valamint a Polgárdi–Balatonakarattya összekötő út (7205) egy szakasza. Utóbbit lezárták, de a helyieket, buszokat és vendégeket átengedik.

M7-es autópálya, Velence
A főváros felé vezető oldalon lezárták a 45-ös km-nél lévő Velence csomópontot. A pihenő továbbra is elérhető, de a közeli településekre vezető kijárat nem használható.

M8-as autópálya, Dunaújvárosi Pentele Duna-híd
Az 51-es főút felé vezető oldalon irányonként csak egy-egy sáv járható, az M6-os autópálya felé vezető oldal továbbra is zárva.

811-es főút, Székesfehérvár
A Berényi út és a 7-es főút kereszteződésénél gázvezeték építése miatt sávlezárásra kell számítani.

Szombat délelőtt erős a forgalom az M7-es autópályán, a Balaton felé. Érd és a Velencei-tó között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, hosszabb menetidőre kell készülni.

További friss információk az útinform oldalán.

 

