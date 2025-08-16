augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

34°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Állatvilág

36 perce

Almával lakott jól az őzbak

Címkék#fakopáncs#kánikula#őzbak#tanösvény#hőség#madarak

Megszaporodott a „vendégjárás” a szár-hegyi tanösvény közelében elhelyezett itató- és etetőhelyeknél. Ez is bizonyítja, nagy szükség van a természeti környezetben élő madarak és kisebb-nagyobb vadállatok védelmére a legforróbb augusztusi napokban is.

Tóth Sándor

Egy nemrég közölt híradásunkban arról számoltunk be, hogy kőszárhegyi önkormányzati képviselők, Sebestyén Kornélia és Nász Balázs kezdeményezésére az újabb megállóhelyekkel is bővülő tanösvény erdős szakaszaira kagylóformájú műanyag gyerekhomokozókból kialakított itatókat helyeztek ki. Tekintettel a mostani aszályos időszakra, minden csepp víz fontos és életmentő lehet az ott élő állatoknak. A rendszeres vízellátás és csere mellett gondoltak az állatok etetésére is az itatók környezetében.

itató
Az őzek is felfedezték az itató- és etetőhelyet
Fotó: Nász Balázs

Itató segíti az őzeket és madarakat az aszályban

Nász Balázs a napokban örömmel közölte, egyre nagyobb az aktivitás, a „csúcsforgalom” az általuk patronált helyeken. Az eddigi madarakon – egerészölyv, rigó, szajkó, cinke, erdei pinty, fakopáncs, zöld küllő – és madárrajokon kívül egy vízben pacsáló, magát hűtögető darázsölyv is megjelent. A kisebb vadak, róka és mókus mellett egy éjszakai állat, a nappal csak ritkán látható borz kereste fel az itatót. A legmeglepőbb, hogy szinte óránként visszatérők lettek az őzek. Szomját oltva egy őzbak hosszasan csemegézett az ivóhely mellé kihelyezett almából, miután elropogtatott jó pár gyümölcsöt, láthatóan jóllakottan, teli hassal távozott. Ezért is tervezik a jövőben a területi vadásztársaság megkeresését, kezdeményezik egy komolyabb vadetető kihelyezését a helyi védettséget élvező területen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu