Almával lakott jól az őzbak

Egy nemrég közölt híradásunkban arról számoltunk be, hogy kőszárhegyi önkormányzati képviselők, Sebestyén Kornélia és Nász Balázs kezdeményezésére az újabb megállóhelyekkel is bővülő tanösvény erdős szakaszaira kagylóformájú műanyag gyerekhomokozókból kialakított itatókat helyeztek ki. Tekintettel a mostani aszályos időszakra, minden csepp víz fontos és életmentő lehet az ott élő állatoknak. A rendszeres vízellátás és csere mellett gondoltak az állatok etetésére is az itatók környezetében.

Az őzek is felfedezték az itató- és etetőhelyet

Fotó: Nász Balázs

Itató segíti az őzeket és madarakat az aszályban

Nász Balázs a napokban örömmel közölte, egyre nagyobb az aktivitás, a „csúcsforgalom” az általuk patronált helyeken. Az eddigi madarakon – egerészölyv, rigó, szajkó, cinke, erdei pinty, fakopáncs, zöld küllő – és madárrajokon kívül egy vízben pacsáló, magát hűtögető darázsölyv is megjelent. A kisebb vadak, róka és mókus mellett egy éjszakai állat, a nappal csak ritkán látható borz kereste fel az itatót. A legmeglepőbb, hogy szinte óránként visszatérők lettek az őzek. Szomját oltva egy őzbak hosszasan csemegézett az ivóhely mellé kihelyezett almából, miután elropogtatott jó pár gyümölcsöt, láthatóan jóllakottan, teli hassal távozott. Ezért is tervezik a jövőben a területi vadásztársaság megkeresését, kezdeményezik egy komolyabb vadetető kihelyezését a helyi védettséget élvező területen.