Babamentő

Ismét babát mentett az inkubátor Székesfehérváron!

Szerda hajnalban ismét megszólalt a babamentő inkubátor a székesfehérvári kórházban – egy aprócska kislány érkezett a világra titokban, mégis biztonságban. A babamentőbe került kicsiről a kórház osztott meg információkat.

Újabb élet indult biztonságban a székesfehérvári babamentő inkubátorban: augusztus 27-én, szerda hajnalban egy aprócska kislányt helyeztek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház életmentő készülékébe. A 1900 grammal született újszülöttet a kórház munkatársai szeretettel fogadták, és a Hajnal Panna nevet adták neki.

Babamentő: ismét megszólalt az inkubátor jelzője
Babamentő: ismét megszólalt az inkubátor jelzője
A kislány jó egészségnek örvend, és a kórház közleménye szerint már most jó étvággyal indul neki az életnek. A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház babamentő inkubátora, tudomásunk szerint legutóbb 2023 novemberben szólalt meg: akkor egy 38. hétre született, 2440 grammos kisfiút helyeztek el benne. Őt a szakemberek Szentgyörgyi Vincének nevezték el, és – ahogy arról a feol.hu is beszámolt – gondosan felöltöztetve, ellátva érkezett az inkubátorba.

A helyszínt akkor felkereshettük: a kórház főbejárata mellett, a buszmegálló közelében található fülkét a „BABAMENTŐ” felirat jelzi. Ide helyezhetik el a szülők, hozzátartozók vagy segítők az újszülötteket, akikről a csengő jelzését követően a kórház tapasztalt szakemberei gondoskodnak. Mint arról korábban az Újszülött, Csecsemő és Gyermek Osztály vezetője nyilatkozott: a babákat azonnal megvizsgálják, szükség esetén ellátják, majd a védőnők bevonásával a gyámügy indítja el az örökbefogadási folyamatot.

Az inkubátor 2000 óta működik Székesfehérváron, válaszul az akkori tragikus csecsemőgyilkosságokra. Az azóta eltelt 24 évben számos gyermek – köztük most Hajnal Panna – kapott általa új esélyt a biztonságos életre.

 

 

