Kvíz
Tegnap, 9:00
Ismered Fejér megye rejtett csodáit? Csak kevesen tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt
Tudtad, hogy mini Grand Canyon is van Fejér megyében? Teszteld, mit ismersz fel! Itt egy kvíz a vármegyénk természeti értékeiből, ha tényleg ismered a megyét sima ügy lesz.
Fotó: Viszló Levente / archív
Teszteld tudásod legújabb kvízünkkel:
1.
Melyik hegység található Fejér megye területén?
2.
Mi a neve a Fejér megye keleti részén található nemzeti jelentőségű tóvidéknek, amely nyaralóhely is?
3.
Igaz vagy hamis? A Velencei-hegység vulkanikus eredetű.
4.
Melyik madárfaj megfigyelésére alkalmas a Dinnyési-fertő természetvédelmi terület?
5.
Hol található a Pákozd–Sukorói Arborétum és Vadaspark?
6.
Melyik védett növényfaj található meg a Vértes élőhelyein?
7.
Igaz vagy hamis? Fejér megye területén nincs országos jelentőségű természetvédelmi terület.
8.
Melyik kőzettípus jellemző a Velencei-hegységre?
9.
Milyen természeti különlegességek a Pákozdi-ingókövek?
10.
Melyik város közelében található a Gaja-patak szurdoka, kirándulóhelyekkel?
