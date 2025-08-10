Kvíz Tegnap, 9:00

Ismered Fejér megye rejtett csodáit? Csak kevesen tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt

Tudtad, hogy mini Grand Canyon is van Fejér megyében? Teszteld, mit ismersz fel! Itt egy kvíz a vármegyénk természeti értékeiből, ha tényleg ismered a megyét sima ügy lesz.

Fotó: Viszló Levente / archív

Teszteld tudásod legújabb kvízünkkel:

1. Melyik hegység található Fejér megye területén? Gerecse Helyes válasz Rossz válasz Vértes Helyes válasz Rossz válasz Zempléni-hegység Helyes válasz Rossz válasz Mecsek Helyes válasz Rossz válasz 2. Mi a neve a Fejér megye keleti részén található nemzeti jelentőségű tóvidéknek, amely nyaralóhely is? Fertő-tó Helyes válasz Rossz válasz Tisza-tó Helyes válasz Rossz válasz Velencei-tó Helyes válasz Rossz válasz Tatai-tó Helyes válasz Rossz válasz 3. Igaz vagy hamis? A Velencei-hegység vulkanikus eredetű. Igaz Helyes válasz Rossz válasz Hamis Helyes válasz Rossz válasz 4. Melyik madárfaj megfigyelésére alkalmas a Dinnyési-fertő természetvédelmi terület? Túzok Helyes válasz Rossz válasz Kócsag Helyes válasz Rossz válasz Gólya Helyes válasz Rossz válasz Daru Helyes válasz Rossz válasz 5. Hol található a Pákozd–Sukorói Arborétum és Vadaspark? Székesfehérvár mellett Helyes válasz Rossz válasz A Velencei-tó északi partján Helyes válasz Rossz válasz Mór térségében Helyes válasz Rossz válasz Sárbogárd határában Helyes válasz Rossz válasz 6. Melyik védett növényfaj található meg a Vértes élőhelyein? Leánykökörcsin Helyes válasz Rossz válasz Pipacs Helyes válasz Rossz válasz Árvalányhaj Helyes válasz Rossz válasz Harangvirág Helyes válasz Rossz válasz 7. Igaz vagy hamis? Fejér megye területén nincs országos jelentőségű természetvédelmi terület. Igaz Helyes válasz Rossz válasz Hamis Helyes válasz Rossz válasz 8. Melyik kőzettípus jellemző a Velencei-hegységre? Mészkő Helyes válasz Rossz válasz Gránit Helyes válasz Rossz válasz Homokő Helyes válasz Rossz válasz Andezit Helyes válasz Rossz válasz 9. Milyen természeti különlegességek a Pákozdi-ingókövek? Hőforrások Helyes válasz Rossz válasz Különleges alakúra mállott sziklák Helyes válasz Rossz válasz Kristálybarlangok Helyes válasz Rossz válasz Őskori lávamezők Helyes válasz Rossz válasz 10. Melyik város közelében található a Gaja-patak szurdoka, kirándulóhelyekkel? Enying Helyes válasz Rossz válasz Mór Helyes válasz Rossz válasz Bicske Helyes válasz Rossz válasz Sárbogárd Helyes válasz Rossz válasz

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!