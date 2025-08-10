augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

Tegnap, 9:00

Ismered Fejér megye rejtett csodáit? Csak kevesen tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt

Címkék#kvíz#tudás#természet

Tudtad, hogy mini Grand Canyon is van Fejér megyében? Teszteld, mit ismersz fel! Itt egy kvíz a vármegyénk természeti értékeiből, ha tényleg ismered a megyét sima ügy lesz.

Feol.hu
Ismered Fejér megye rejtett csodáit? Csak kevesen tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt

Fotó: Viszló Levente / archív

Teszteld tudásod legújabb kvízünkkel:

1.
Melyik hegység található Fejér megye területén?
2.
Mi a neve a Fejér megye keleti részén található nemzeti jelentőségű tóvidéknek, amely nyaralóhely is?
3.
Igaz vagy hamis? A Velencei-hegység vulkanikus eredetű.
4.
Melyik madárfaj megfigyelésére alkalmas a Dinnyési-fertő természetvédelmi terület?
5.
Hol található a Pákozd–Sukorói Arborétum és Vadaspark?
6.
Melyik védett növényfaj található meg a Vértes élőhelyein?
7.
Igaz vagy hamis? Fejér megye területén nincs országos jelentőségű természetvédelmi terület.
8.
Melyik kőzettípus jellemző a Velencei-hegységre?
9.
Milyen természeti különlegességek a Pákozdi-ingókövek?
10.
Melyik város közelében található a Gaja-patak szurdoka, kirándulóhelyekkel?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu