Sulikezdés

32 perce

Divat vagy praktikum? Iskolatáska tippek szülőknek 2025-re!

Hatalmas a választék idén is iskolatáska fronton, ezért körbenéztünk,melyik korosztálynak mit ajánlanak most a piacon, mennyiért válogathatunk a kisebbek és a nagyobbak számára. Van minden iskolatáska, a gurulóstól kezdve az ergonomikuson át az indokolatlanul drága márkásig.

Feol.hu

Egy ideig a szülő még azt hiszi, van beleszólása abba, milyen iskolatáskát választ magának a gyermek. Ebben az időszakban az ár-érték arány kerül előtérbe, ám amikor már az a kérdés, mi a menő, kisebb teret kapnak az olyan felnőttes „közhelyek”, mint az egészséges kialakítás, a minőségi anyag vagy az ár. A sportüzletektől kezdve az áruházláncokig mindenhol óriási az iskolatáska választék, így a szülő és a gyermek igényeinek metszéspontja azért alapjában mindenhol megtalálható. Íme az idei év tapasztalatai.

Iskolatáska
Iskolatáska trendek 2025-ben!
Forrás: Kisalföld archív

Iskolatáska a legkisebbeknek: vidám és könnyű

Az óvodások és az alsó tagozat első osztályosai számára a legfontosabb szempont, hogy a táska könnyű és ergonomikus legyen. Ebben a korban még nem kell nagy méret, inkább a kényelmes hordhatóság a lényeg. A gyerekek szívesen választanak élénk színeket, állatos vagy mesefigurás mintákat. Az árak jellemzően 7–20 ezer forint között mozognak, ezért a szülők viszonylag kedvező áron találhatnak megfelelő iskolatáskát. A szakértők azt javasolják, hogy a vállpánt legyen széles és állítható, a táskán pedig legyenek fényvisszaverő elemek, hogy a kicsik biztonságosan közlekedhessenek.

Alsósok és felsősök: praktikum és pakolhatóság

A 6–12 éves korosztály már több felszerelést visz magával az iskolába, ezért náluk a pakolhatóság és a rekeszek száma kerül előtérbe. Ebben az időszakban a mesefigurák még mindig népszerűek, de egyre több gyerek választ színes geometrikus mintákat vagy állatfigurás megoldásokat. A táskák mérete nagyobb, gyakran több cipzáras rekesszel, oldalzsebekkel készülnek, így könnyebb rendet tartani bennük. Az árak ebben a kategóriában 10–35 ezer forint között alakulnak. Az ergonomikus, párnázott hátkialakítás és a stabil vállpántok különösen fontosak, mert a gyerekek már több könyvet és füzetet cipelnek. Szakemberek szerint érdemes figyelni arra is, hogy a táska súlya ne haladja meg a gyermek testtömegének tíz százalékát.

Tiniknek: stílus és strapabírás

A középiskolás korosztálynál a dizájn kerül előtérbe: letisztultabb, felnőttesebb stílus, visszafogott színek és minták jellemzik a tinik választásait. Ebben a korban már sokszor szükség van laptop- vagy tabletrekeszre, valamint extra pakolóhelyre is. A strapabírás fontos, hiszen a fiatalok gyakran sportfelszerelést vagy nagyobb mennyiségű könyvet visznek magukkal. Az árak itt magasabbak, jellemzően 30–60 ezer forint között találunk megfelelő minőséget. A szakértők azt tanácsolják, hogy a szülők figyeljenek a teherelosztásra és a hátkímélő kialakításra, így a tiniknek nemcsak divatos, de kényelmes is lesz az új iskolatáskájuk.

 

