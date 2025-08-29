augusztus 29., péntek

2 órája

Iskolakezdés az utolsó pillanatban: mutatjuk a legnagyobb akciókat!

Még időben vagy te is. Mutatjuk hova menj, ha az iskolakezdés előtti utolsó pillanatra hagytad a legfontosabb dolgok beszerzését.

Szabó Róbert

Szeptember 1-én ismét becsöngetnek az iskolákba. Vannak akik már jó előre bevásároltak a kis nebulóknak, azonban akadnak olyanok is, akik az utolsó utáni pillanatra hagyják a tanszerek beszerezését. Most nekik adunk pár ötletet, hol tudják a legolcsóbban megvenni a szükséges dolgokat még az iskolakezdés előtt.

Iskolakezdés
Még nem késtél el, ha még nem szereztél be mindent az iskolakezdésre.
Forrás: FMH-archív

Iskolakezdés előtt még beszerezhetjük a dolgokat

Egyetlen iskolai év sem kezdődhet el füzetek nélkül, így érdemes ellátogatnunk a Tescóba, ha ezt még nem vásároltuk meg. Az üzletlánc külön akciós újsággal készült erre az időszakra, amely szerint a harmónia A5-ös füzet 119 forint helyett Clubcard használatával csupán 43 forint. Hasonlóan akciós a Pritt ragasztótift is, amely most csak 299 forint, erre is nagy szüksége lehet a nebulóknak. A színes ceruzákból sem szabad, hogy hiány legyen, így érdemes lehet erre az akcióra is rápillantani, hiszen most Clubcarddal 1859 forint helyett 1339-ért szerezhetjük be az ICO Süni kétvégű színes ceruza készletet. Mit sem ér azonban minden, ha nincs iskolatáska, amelyet akár 1499 forintért is beszerezhetünk most a Tescóban, a nagyobb változatok, valamint a mintások azonban jóval borsosabb összegért vehetők meg.

A Lidl-ben is akciókkal várnak bennünket, ráadásul nem is akármilyennel. Ha gyermekünk kedvence a Mickey egér, a Frozen vagy a Pókember, akkor tökéletes ajánlat lehet 3999 forintért az iskolatáskaszett akció, amelyben van egy állítható, párnázott vállpánttal rendelkező táska, egy tolltartó és egy tornazsák. Ugyanilyen jó ajánlat a töltött tolltartó is, amely szintén lehet Pókemberes, de akár Barbie-s is, amely tartalmaz 18 db filctollat és 18 db színes ceruzát, de grafitceruza, golyóstoll, hegyező, radír és vonalzó is van a szettben egy ollóval együtt 3999 forintért. Itt a füzetek sem egyszerűek az olcsó kategóriában, kis design elemekkel rendelkeznek. Az A5-ös verzió 77 Ft/db áron beszerezhető, míg az A4-es méretű 199 Ft/db. A temperáról sem feledkezhetünk meg, amelyből a Lidl saját márkás verziója, a crelando csupán 999 forint, és 12 darabos.

Az Auchan sem fukarkodik jó ajánlatokkal, náluk azonban a tanszerek mellett a hasznos bútorok is előnybe kerülnek, például az Actuel asztali lámpa most 4990 forint helyett 29 százalék kedvezménnyel 3499 forint. Emellett akciós a tudományos számológép is, amely 5299 forintos árról 3999 forintra van leértékelve. A színes ceruza sincs rossz áron, hiszen a BIC KIDS által gyártott 12 darabos szett 669 forint Bizalomkártyával.

 

