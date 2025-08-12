Te is segíthetsz! A héten még tart a jótékonysági tanszergyűjtés

Az iskolakezdést segítő jótékonysági akció június 17. óta tart és lassan a végéhez ér, de a héten még van lehetőség segíteni. Augusztus 16-ig a két gyűjtőponton, a papírboltban és a művelődési házban leadhatók az adományok.

Hat teheted, segítsd te is a rászoruló gyermekek iskolakezdését!

Forrás: FMH-archív

A művelődési ház már elkezdte összeállítani a tanszerlistákat és a következő iskolaszerekre lenne még szükségük: írólap, rajzlap, 30 cm-es egyenes vonalzó, filctoll, stiftes ragasztó, gumis mappa és A/4-es vonalas füzet.

Iskolakezdés könnyeben: további jótékonysági tanszergyűjtés Fehérváron

De nem ez az egyetlen jótékonysági tanszergyűjtő akció Székesfehérváron. Szintén hagyomány, hogy a Gondtalan Sulikezdés névre hallgató kezdeményezésben az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ és a Next Stop gyűjt közösen a nehéz sorsú gyermekeknek. Az idei már a 9. alkalom, hogy az üzletházban várják a felajánlásokat. A jótékonykodók ebben az esetben augusztus 13-ig adhatják le adományaikat.





